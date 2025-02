EA dévoile le code source de quatre jeux Command & Conquer

Electronic Arts dévoile le code source de quatre jeux mythiques de la série Command & Conquer, les rendant ainsi accessibles aux développeurs et aux fans du monde entier.

Un coup de pouce à la préservation des jeux vidéo

Dans un geste encourageant pour la préservation des jeux vidéo, EA a pris la décision de rendre open source quatre jeux de la célèbre série Command & Conquer. Cette mesure permet à ces jeux emblématiques de rester vivants et pertinents, même en ces temps où le genre du jeu de stratégie en temps réel semble quelque peu démodé.

Des classiques reviennent à la vie

La liste des jeux ainsi libérés comprend Command & Conquer, Command & Conquer: Red Alert, Command & Conquer: Renegade et Command & Conquer: Generals. Ces quatre projets sont désormais disponibles au public sur Github, grâce à une licence GPL. Il s’agit là d’une véritable victoire pour la préservation des jeux vidéo.

Une nouvelle vie pour la franchise

En plus de cette initiative, EA a décidé d’ajouter le support de Steam Workshop à plus d’entrées contemporaines de la franchise. Cela inclut un pack de support de modding avec des actifs des titres de la série sur le moteur SAGE, comme Command & Conquer Red Alert 3. Malgré un désintérêt croissant pour le genre ces dernières années, la série C&C compte encore de nombreux fans. Cette impulsion fraîche de la part des moddeurs pourrait attirer de nouveaux joueurs vers la franchise.

Des remasters méticuleux

EA a déjà sorti des remasters soignés des deux premiers opus de Command & Conquer en 2020, qui comprenaient également la publication du code source de ces jeux. En décembre, l’entreprise a également rendu open source plusieurs de ses brevets pour l’accessibilité. C’est une réelle avancée, surtout lorsque l’on pense aux problèmes techniques rencontrés lors du lancement des remasters de The Sims et The Sims 2, qui ont nécessité d’importantes corrections.