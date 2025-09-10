Dwayne Johnson méconnaissable pour son rôle dans Lizard Music

Pour sa deuxième collaboration avec Benny Safdie, Dwayne Johnson incarne le légendaire Chicken Man dans Lizard Music, un film où absurdité et humour se mêlent.

Un nouveau visage pour Dwayne Johnson

Habituellement associé à sa carrure de colosse, Dwayne Johnson a récemment surpris les observateurs par une apparence nettement plus effilée. La métamorphose, loin d’être anodine, intrigue d’autant plus que l’acteur américain s’apprête à incarner un personnage inattendu sous la direction de Benny Safdie. C’est lors du dernier Festival international du film de Toronto que la star a révélé se préparer pour le rôle d’un septuagénaire qui se lie d’amitié… avec une poule. Ce projet singulier, intitulé Lizard Music, marquera la seconde collaboration entre Dwayne Johnson et Benny Safdie après The Smashing Machine.

L’univers décalé de Daniel Pinkwater

Derrière ce nouveau film se cache l’œuvre peu connue mais hautement originale de Daniel Pinkwater. Si son nom n’évoque pas forcément grand-chose en France, il résonne auprès des lecteurs nord-américains qui ont grandi dans les années 1980. Depuis les années 1970, cet écrivain cultive une veine résolument décalée et fantaisiste dans la littérature jeunesse, abordant toujours ses histoires avec naturel et humour.

Son livre phare, The Hoboken Chicken Emergency, publié en 1977, illustre parfaitement ce style : un jeune garçon achète par erreur une poule géante pour Thanksgiving, provoquant un chaos irrésistible dans la ville de Hoboken. C’est néanmoins Lizard Music, écrit en 1976, qui fait aujourd’hui l’objet d’une adaptation attendue.

Une enquête surréaliste sur fond de reptiles mélomanes

Au cœur de Lizard Music, on suit Victor, dix ans, laissé seul chez lui alors que ses parents sont partis en retraite conjugale. Sans supervision adulte — chose presque banale à l’époque — le jeune garçon s’abandonne à ses passions nocturnes : télévision et reportages présentés par Walter Cronkite. Un soir d’insomnie télévisuelle, il tombe sur une émission étrange mettant en scène des lézards musiciens. Commence alors une enquête aussi absurde qu’attachante, où Victor croisera la route du fameux Chicken Man – inspiré d’un vrai performer croisé par Pinkwater dans le Chicago des années 50 – pour découvrir une île mystérieuse peuplée de reptiles intelligents appelés Reynold.

Daniel Pinkwater excelle dans l’art de rendre ces situations farfelues crédibles grâce à un ton faussement neutre et des descriptions saisissantes. Parmi ses autres titres marquants figurent notamment :

Alan Mendelsohn, the Boy from Mars (1979) ;

(1979) ; Borgel (1990) ;

(1990) ; Les suites de The Hoboken Chicken Emergency (2006).

L’appel du Chicken Man et l’héritage Pinkwater

Pour Dwayne Johnson, endosser le costume – ou plutôt le chapeau – du Chicken Man pourrait bien ouvrir la voie à un univers cinématographique inédit autour de l’œuvre foisonnante de Daniel Pinkwater. Ce personnage fantasque a même fait irruption dans plusieurs romans tels que The Snarkout Boys and the Avocado of Death, où deux jeunes garçons vivent des aventures nocturnes rocambolesques guidés par le Chicken Man. Peu connu hors des cercles initiés, Daniel Pinkwater demeure pourtant l’un des auteurs jeunesse les plus inventifs et inclassables d’Amérique du Nord – autant dire que redécouvrir ses romans aujourd’hui relève presque de la nécessité.