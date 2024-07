Dungeons of Hinterberg : un mélange irrésistible de Zelda et Persona

Développé par Microbird Games, Dungeons of Hinterberg invite les joueurs à découvrir des donjons et affronter des créatures pour lever la malédiction qui menace un village présenté comme un nouveau haut lieu touristique situé dans les idylliques Alpes autrichiennes.

Tl;dr Dungeons of Hinterberg est un jeu d’action-aventure captivant.

L’expérience de jeu est basée sur des rythmes quotidiens et des interactions avec d’autres personnages.

Dungeons of Hinterberg offre une variété de défis.

En dépit de son action, l’ambiance générale est détendue et accueillante.

Une aventure inoubliable avec Dungeons of Hinterberg

Disponible sur Xbox Series X|S et PC via Steam, Dungeons of Hinterberg, l’action-RPG et simulation sociale de Microbird Games et Curve Games, offre une expérience unique à ses joueurs. Inspiré par des jeux contemporains comme The Legend of Zelda et Persona, Dungeons of Hinterberg plonge les joueurs dans un village autrichien pittoresque, abritant 25 donjons remplis de casse-têtes et de combats captivants.

Un quotidien rythmé

Dans la peau de l’héroïne Luisa, la dernière arrivée à Hinterberg, les joueurs organisent leur journée en plusieurs parties. Le matin est le moment de choisir la région à visiter, l’après-midi est souvent consacrée à un donjon particulier, et le soir permet de discuter avec les autres touristes ou les habitants du village. Une particularité qui donne à Dungeons of Hinterberg un attrait unique.

Des défis à la clé

Malgré une variété de défis, Dungeons of Hinterberg n’est jamais particulièrement difficile ou menaçant. Les énigmes et les combats ont tendance à être plus faciles, surtout après que Luisa ait amélioré ses attributs et ses capacités. Mais cela n’enlève en rien le plaisir du jeu.

Un jeu visuellement attrayant

Visuellement, Dungeons of Hinterberg attire l’attention des joueurs. Le mélange de cel-shading, de rotoscoping, et une ambiance générale rappelant Breath of the Wild, confère au jeu un style attrayant et confortable. Les performances du jeu sont également impressionnantes, avec un éclairage dynamique et une qualité visuelle exceptionnelle, même pendant les combats de boss les plus visuellement chaotiques.