Dune : The Sisterhood, un spin-off pour le film de Denis Villeneuve

Les comédiennes Emily Watson et Shirley Henderson seront à l'affiche de Dune : The Sisterhood.

Basée sur le roman classique de Frank Herbert, la série dérivée Dune : The Sisterhood se déroulera plusieurs milliers d’années avant l’ascension de Paul Atreides et suit les sœurs Valya Harkonnen et Tula Harkonnen, interprétées par Emily Watson (Chernobyl, God’s Creatures) et Shirley Henderson (Harry Potter, Stan & Ollie), dans leur combat contre les forces qui menacent l’avenir de l’humanité et dans la création de la légendaire secte connue sous le nom de Bene Gesserit.

Diane Ademu-John (The Haunting of Bly Manor, Empire, The Originals) est la créatrice, la scénariste, la co-directrice et la productrice exécutive de Dune : The Sisterhood. Alison Schapker est elle co-directrice et productrice exécutive. Johan Renck réalisera le premier épisode et sera producteur exécutif. Denis Villeneuve, qui a réalisé, coécrit et produit le film Dune 2021, est producteur exécutif avec Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron et Cait Collins, ainsi que l’auteur Brian Herbert. Byron Merritt et Kim Herbert sont les producteurs exécutifs de la succession de Frank Herbert. L’auteur Kevin J. Anderson est coproducteur.

HBO Max renforce son catalogue avec Dune : The Sisterhood

La série télévisée Dune : The Sisterhood sera diffusée aux États-Unis sur la plateforme de streaming HBO Max à une date encore inconnue.