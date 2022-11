Dune : The Sisterhood débute son tournage

La production de la série dérivée de Dune est officiellement lancée.

Alors que Dune : The Sisterhood vient d’entrer production à Budapest, la créatrice et scénariste du spin-off au féminin, Diane Ademu-John, quitte son poste de co-showrunner. Elle restera impliquée dans la création de la préquelle en tant que productrice exécutive, mais se concentrera sur d’autres projets. La productrice et scénariste chevronnée Alison Schapker, qui a occupé le poste de co-showrunner avec Ademu-John, sera désormais la seule showrunner de la série.

Le réalisateur Johan Renck (Shut Eye, Spaceman, Panthers) a déclaré :

Nous commençons le tournage du spin-off de Dune pour HBO Max. Par le biais de machinations se déroulant des millénaires avant l’histoire que vous connaissez tous, nous pénétrons dans l’assemblée qui, un jour, s’appellera le Bene Gesserit. Dites-le avec moi : “Je ne dois pas avoir peur. La peur est le tueur d’esprit. La peur est la petite mort qui amène l’effacement total.”

Une préquelle de Dune en série télévisée

Avec Emily Watson, Shirley Henderson et Travis Fimmel, Dune : The Sisterhood, basé sur le roman classique de Frank Herbert, se déroule 10.000 ans avant l’ascension de Paul Atreides, suit les sœurs Harkonnen dans leur combat contre les forces qui menacent l’avenir de l’humanité, et établit la légendaire secte connue sous le nom de Bene Gesserit. Le casting comprend également Indira Varma, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds et Chloe Lea. Denis Villeneuve, qui a réalisé, coécrit et produit le film Dune 2021, est producteur exécutif avec Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron et Cait Collins, ainsi que l’auteur Brian Herbert. Byron Merritt et Kim Herbert sont les producteurs exécutifs de la succession de Frank Herbert. L’auteur Kevin J. Anderson est coproducteur avec HBO Max et Legendary Television.