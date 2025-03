DuckDuckGo pousse l’innovation avec une IA plus accessible et confidentielle

Avec l’arrivée de DuckAssist et Duck.ai, le moteur de recherche américain DuckDuckGo renforce son positionnement sur le marché en proposant des réponses générées par IA tout en respectant la vie privée de ses utilisateurs.

Tl;dr DuckDuckGo a lancé des réponses générées par l’IA, avec des informations provenant de diverses sources, et offre aux utilisateurs un contrôle sur leur fréquence.

Le chatbot Duck.ai permet des conversations anonymes avec plusieurs modèles d’IA, en garantissant la confidentialité des données.

DuckDuckGo prévoit d’ajouter des fonctionnalités comme la recherche web, l’interaction vocale, et des options d’abonnement premium, tout en maintenant une expérience fluide entre recherche et IA.

Des réponses générées par l’IA accessibles à tous

Après plusieurs mois de tests, DuckDuckGo a officiellement lancé son outil de réponses générées par l’IA, DuckAssist. Ce service, qui était auparavant en version bêta, fournit désormais des réponses à partir d’une plus grande variété de sources, dépassant ainsi Wikipédia. L’objectif est de proposer des réponses plus concises et ajustables, offrant aux utilisateurs la possibilité de contrôler la fréquence des réponses IA. Selon Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo, la société envisage d’augmenter la fréquence de ces réponses tout en restant prudente pour éviter une surcharge d’informations.

L’IA conversationnelle avec Duck.ai

DuckDuckGo ne s’arrête pas là et a lancé son chatbot IA Duck.ai, désormais accessible sans avoir besoin de créer un compte. Ce chatbot permet aux utilisateurs de discuter de manière anonyme avec des modèles d’IA comme GPT-4o mini, Llama 3.3, et autres. L’accent est mis sur la confidentialité, avec des garanties sur la non-utilisation des données des utilisateurs pour entraîner les modèles d’IA. Une fonction pratique de Duck.ai est la possibilité de poser des questions de suivi grâce à une boîte de dialogue qui renvoie les utilisateurs vers le chatbot pour des conversations plus approfondies.

Un accès amélioré avec des fonctionnalités supplémentaires

Duck.ai continue d’évoluer avec l’ajout de la recherche web dans les prochaines semaines, afin d’améliorer les réponses du chatbot. En plus de cette fonctionnalité, Duck.ai prévoit de permettre l’interaction vocale sur iPhone et Android, ainsi que l’ajout d’une option pour télécharger des images et poser des questions à leur sujet. Ces améliorations visent à offrir une expérience plus riche et interactive pour les utilisateurs, qui pourront désormais utiliser ces outils à la fois sur leur smartphone et sur leur ordinateur.

Un avenir sans frontières

Contrairement à d’autres entreprises comme OpenAI ou Google, DuckDuckGo ne compte pas développer une application dédiée uniquement à son chatbot IA. Selon Gabriel Weinberg, l’idée est d’offrir une expérience fluide où les utilisateurs peuvent passer d’une recherche classique à une interaction avec l’IA sans changer d’application. Cette approche permet une utilisation plus pratique, où le passage entre recherche et chatbot devient presque naturel. Enfin, même si Duck.ai reste gratuit, une version premium avec des modèles d’IA avancés pourrait être proposée pour 9,99 dollars par mois.