Drops of God : Apple TV+ obtient la série live-action

L'adaptation en série télévisée du manga Drops of God sera diffusée dans le courant de l'année sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Réalisée par Oded Ruskin et écrite par Quoc Dang Tran, la série dramatique Drops of God est basée sur le manga éponyme de Tadashi Agi et Shu Okimoto. Au casting, on retrouvera les comédiens Fleur Geffrier (Das Boat, Elle, Goliath) dans le rôle de Camille Léger et Tomohisa Yamashita (The Head, Tokyo Vice, Alice in Borderland) dans celui d’Issei Tomine.

L’histoire débute alors que le monde de la gastronomie et des grands vins est en deuil suite à la disparition d’Alexandre Léger, créateur du célèbre guide des vins Léger et figure emblématique de l’œnologie. Sa fille Camille est alors attendue à Tokyo afin d’hériter une extraordinaire collection de vins – la plus grande collection du monde selon les experts. Mais, pour réclamer son dû, elle va devoir rivaliser avec un jeune et brillant œnologue, Issei Tomine, que son père a pris sous son aile et qui est désigné dans le testament de Léger comme son “fils spirituel”. Mais son lien avec Issei est-il seulement spirituel ?

Drops of God en partenariat avec France Télévisions et Hulu Japan

Production franco-japonaise, dirigée par Les Productions Dynamic, 22H22 et Adline Entertainment, la série live-action Drops of God sera filmée en japonais et en français. A noter que Legendary Entertainment et Kodansha (éditeur du manga susmentionné) supervisent le tout.

