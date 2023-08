DreamWorks dévoile son Mario Kart-like

Les plus grandes stars des films d'animation de DreamWorks vont s'affronter dans des courses de kart.

Après avoir plongé l’univers de la chaîne américaine Nickelodeon dans le monde du jeu de course arcade, GameMill Entertainment s’attaque désormais à celui du célèbre studio d’animation DreamWorks avec… DreamWorks All-Star Kart Racing. Des personnages comme Shrek, Po, Tigresse, Baby Boss, le Chat Potté, Harold ou encore Astrid seront transportés sur des pistes inspirées des décors de Shrek, Baby Boss, Madagascar et même Dragons pour faire des courses de kart où des interrupteurs magiques permettront de découvrir des raccourcis cachés.

Introducing DreamWorks All-Star Kart Racing! Race with an all-star cast of DreamWorks Animation characters, coming soon to Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox, and PC! pic.twitter.com/ed40SlNe62 — DreamWorks Trolls (@Trolls) July 27, 2023

De plus, Poppy, Branch, Barb, Cooper et d’autres personnages de l’univers coloré des Trolls de DreamWorks donneront accès à des surprises spéciales, en plus d’être les hôtes des courses. Enfin, si chaque kart tire son design de la personnalité unique de son personnage-pilote DreamWorks, les joueurs pourront créer leur propre kart grâce à des centaines de pièces et de combinaisons d’accessoires.

Dreamworks All-Star Kart Racing, la surprise de l’automne

Doté de modes multijoueurs en ligne et en local sur écran partagé pour offrir une expérience de course de kart sans précédent aux fans du genre, Dreamworks All-Star Kart Racing du studio américain GameMill Entertainment sera disponible le 24 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. A noter que Just For Games commercialisera une version physique uniquement pour les consoles de Sony et Nintendo.