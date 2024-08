« Dragon Age: The Veilguard », sortie prévue le 31 octobre

Les adeptes de BioWare attendent avec impatience leur prochain chef-d'œuvre fantastique depuis une décennie.

TL;DR Sortie du jeu Dragon Age: The Veilguard fin octobre.

fin octobre. Retour des personnages favoris, nouvelle approche visuelle.

Disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

C’est le retour que tous les fans de la franchise Dragon Age attendaient avec impatience – la sortie du nouveau jeu Dragon Age: The Veilguard. Près de dix ans après le dernier chapitre, ce nouveau volet du célèbre RPG d’action BioWare sera disponible le 31 octobre.

Un nouveau design et des personnages favoris

À notre grande surprise, The Veilguard semble avoir adopté une approche stylistique un peu plus enlevée par rapport à ses prédécesseurs. Sans toutefois atteindre le degré de fantaisie de Fable, le nouvel opus rappelle néanmoins les visages familiers tant appréciés de la saga, comme Varric et Solas, ce dernier semblant être le principal antagoniste cette fois-ci.

Une expérience de jeu accélérée

Par rapport aux précédentes éditions, le nouvel opus semble offrir un tempo plus rapide, bien qu’il conserve la possibilité de mettre le jeu en pause pour réfléchir à des tactiques. Le menu de lancement rapide permet d’activer des raccourcis, et la fameuse « roue de décision » est de retour pour faire des choix dans les dialogues et l’intrigue. Ces décisions pourraient avoir des conséquences au fil du jeu.

Diversité d’options et accessibilité

Toujours fidèle à son genre traditionnel, ce RPG d’action permet d’effectuer des parades, mécanisme de défense fondamental, tandis que les membres du groupe s’efforcent de dévorer les armures et les protections magiques avant d’infliger de réels dégâts. Il offre également un large éventail d’options d’accessibilité, y compris les modes de difficulté standard ainsi que des réglages personnalisés pour rendre certains aspects du jeu plus indulgents.

Dragon Age: The Veilguard sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, alors ne ratez pas l’occasion de plonger dans cette nouvelle aventure captivante.