D’où provient le virus zombie de The Walking Dead ?

D'où provient le virus zombie qui a déclenché l'apocalypse dans la série The Walking Dead ?

Tl;dr L’apocalypse zombie de « The Walking Dead » a commencé en France.

La série ne révèle pas l’origine de l’épidémie, se concentrant sur l’après.

La série dérivée « The Walking Dead: World Beyond » dévoile l’origine.

Les origines de l’apocalypse zombie

Si vous êtes un fan de la série à succès « The Walking Dead », vous savez probablement que l’histoire commence en plein chaos. Rick Grimes, un adjoint du shérif, se réveille d’un coma pour découvrir un monde en proie à une apocalypse zombie. Cette découverte brutale est rapidement supplantée par l’instinct de survie, qui conduit Rick à rejoindre un groupe de survivants.

Mais le créateur de la série, Robert Kirkman, a délibérément laissé dans l’ombre l’origine de cette apocalypse. Le focus est exclusivement sur l’après, la manière dont les survivants font face à la catastrophe, et comment ils parviennent à survivre malgré la perte et le deuil.

L’énigme résolue dans la série dérivée

Il a fallu attendre la série dérivée « The Walking Dead: World Beyond » pour que soit révélée cette énigme vieille de 10 ans. Nous y apprenons que l’apocalypse zombie a commencé dans un laboratoire biomédical en France.

Un incident grave y aurait eu lieu, que les chercheurs n’ont pas réussi à contenir. Un scientifique revient sur les lieux, espérant y trouver un remède, mais elle finit par être tuée par un survivant. Ce dernier se transforme alors en un zombie plus rapide et plus agressif.

Le virus responsable de l’apocalypse

Le virus responsable de l’apocalypse est nommé Wildfire. Il permet de ressusciter les hôtes infectés et altère suffisamment leur cerveau pour modifier leurs fonctions évolutives. Les hôtes infectés, devenus des zombies, attaquent instinctivement les autres organismes vivants et cherchent à propager l’infection secondaire. Les premiers symptômes de Wildfire sont asymptomatiques, rendant impossible de déterminer si une personne est infectée ou non. Cette chaîne d’infections sans précédent a finalement conduit à l’effondrement total de la société.

L’importance de l’origine du virus

Si l’histoire de l’origine du virus apporte une cohérence temporelle à la série, elle n’altère en rien notre compréhension de l’intrigue. En effet, les enjeux de « The Walking Dead » reposent toujours sur les dynamiques interpersonnelles changeantes dans un monde post-apocalyptique. Le drame, l’action exagérée et les défis constants de survie restent au cœur de la franchise.