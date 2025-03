Doctor Who : Le 15ème Docteur rencontre son nouveau compagnon dans la bande-annonce de la saison 2

Découvrez le Quinzième Docteur et sa nouvelle compagne confrontés à des dessins animés meurtriers dans la bande-annonce palpitante de la deuxième saison de Doctor Who.

La BBC dévoile la bande-annonce de la saison 2 de Doctor Who

Les fans de Doctor Who ont enfin pu découvrir la première bande-annonce complète de la saison 2, dévoilée par la BBC. Celle-ci introduit Ncuti Gatwa, incarnant le Quinzième Docteur, et sa nouvelle compagne, Belinda Chandra, interprétée par Varada Sethu. Les deux personnages sont confrontés à une menace animée inédite, un personnage de dessin animé 2D nommé Mr. Ring-a-Ding, qui parvient à entrer dans le monde réel.

Belinda et le Docteur : une alliance tumultueuse

Le trailer présente Belinda comme une infirmière qui se retrouve malgré elle embarquée dans l’une des aventures du Docteur. Cette situation crée une tension immédiate entre les deux nouveaux compagnons. De plus, le Docteur semble particulièrement intrigué par un mystère entourant l’identité de Belinda. En effet, elle partage le même visage que Mundy Flynn, un personnage de la saison précédente. Malgré le fait que Belinda devienne la nouvelle compagne principale, Ruby Sunday, interprétée par Millie Gibson, continue d’apparaître tout au long de la deuxième saison.

Un nouveau méchant doublé par Alan Cumming

Une autre nouveauté de la saison 2 est l’introduction d’Alan Cumming en tant que voix de Mr. Ring-a-Ding. Ce dernier est décrit comme un personnage de dessin animé joyeux et amusant qui vit à Sunny Town avec son amie Sunshine Sally. Cependant, cette description innocente cache une réalité bien plus effrayante. En effet, en 1952, après des années de rediffusions dans les cinémas du pays, Mr. Ring-a-Ding découvre le monde réel au-delà de l’écran, avec des conséquences terrifiantes.

La bande-annonce de la saison 2 de Doctor Who arrive alors que des rumeurs remettent en question l’avenir de la série. En effet, des rapports suggèrent que la série pourrait être mise en pause pour une durée indéterminée et que Gatwa aurait déjà filmé une séquence de régénération, mettant potentiellement fin à son mandat en tant que Docteur après seulement deux saisons. Toutefois, la BBC a rapidement répondu à ces affirmations par une déclaration officielle, précisant que Doctor Who n’a pas été mis de côté et que la décision concernant la saison 3 sera prise après la diffusion de la saison 2.

Alors que le 20e anniversaire de la reprise de Doctor Who approche, la saison 2 semble prête à célébrer l’héritage de la série et à la pousser dans de nouvelles directions audacieuses. Que cette saison représente une continuation du voyage de Gatwa ou le début de sa conclusion reste à voir. En tout cas, la bande-annonce promet un voyage passionnant à travers le temps et l’espace lorsque la série reviendra le 12 avril.