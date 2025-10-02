Doctor Who : la saison alternative qui aurait pu changer le destin du Dixième Docteur

Le départ de David Tennant aurait pu prendre une tournure radicalement différente selon les plans du showrunner Steven Moffat.

Tl;dr Steven Moffat avait envisagé une saison supplémentaire avec David Tennant, où le Dixième Docteur aurait vécu son adieu aux côtés d’Amy Pond.

Ce scénario alternatif aurait bouleversé la dynamique de la série en faisant d’Amy Pond la témoin directe de sa régénération.

Malgré son départ en 2010, David Tennant est revenu à plusieurs reprises, et la porte reste ouverte à de futurs retours dans Doctor Who.

Un tournant manqué pour Doctor Who

Lorsque David Tennant a quitté Doctor Who en 2010, l’émotion était à son comble parmi les fans. Pourtant, ce départ aurait pu ne jamais avoir lieu, car Steven Moffat – alors sur le point de devenir le nouveau showrunner – nourrissait l’idée de conserver le Dixième Docteur encore une saison. Si cette option avait abouti, la trajectoire même de la série aurait pu s’en trouver radicalement modifiée.

Un scénario alternatif plein de promesses

En 2013, le showrunner Steven Moffat a révélé qu’il avait imaginé une saison d’adieu unique pour Tennant. Le scénario démarrait par un TARDIS s’écrasant dans le jardin d’Amelia Pond, avec un Dixième Docteur affaibli à l’extrême. Sauvé par la jeune Amelia et nourri de « fish custard », il aurait quitté la scène… pour ne revenir que bien plus tard, transformé, ne se souvenant plus des événements passés. L’idée : révéler progressivement qu’il s’agissait du Docteur à la veille de sa régénération, et boucler la boucle dans le dernier épisode.

Une compagne qui aurait tout changé

Cette saison alternative aurait bouleversé la dynamique connue des spectateurs. Amy Pond, incarnée plus tard par Karen Gillan, serait ainsi devenue la dernière compagne du Dixième Docteur, partageant à ses côtés le moment crucial de la régénération. Contrairement à Rose, Martha ou Donna, Amy n’a jamais été témoin direct d’une telle transformation dans la version originale. Sa présence lors de ce passage symbolique aurait apporté à son personnage une dimension inédite, riche en émotions.

Un héritage toujours vivant… et des retours possibles

L’impact de David Tennant sur Doctor Who demeure indéniable : après ses adieux dans « The End of Time », il est revenu pour le 50ème anniversaire (« The Day of the Doctor ») puis pour les épisodes spéciaux du 60e anniversaire en 2023. Ces épisodes ont même introduit la bi-génération, permettant à David Tennant et au nouveau Docteur, Ncuti Gatwa, d’exister simultanément. Aujourd’hui encore, la porte reste entrouverte : rien n’interdit un nouveau retour du Docteur favori des fans. D’autant que l’actualité récente a vu la régénération du Docteur dans la forme de Rose Tyler, incarnée par Billie Piper. La saga Doctor Who prouve une fois encore que rien n’est jamais vraiment écrit d’avance.

À l’heure où les spéculations vont bon train, une chose est sûre : voir David Tennant reprendre le TARDIS continuerait d’enflammer l’imagination des fidèles de la série.