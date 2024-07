DockDoor vous offre un aperçu des fenêtres directement depuis le dock. Pour se simplifier encore la navigation sans la souris.

Windows permet à ses utilisateurs d’avoir un aperçu d’une fenêtre en passant simplement le curseur de la souris sur l’icône dans la barre de tâches. Sur Mac, cette fonctionnalité n’existe pas, à moins que vous n’installiez DockDoor. Ce petit utilitaire gratuit et open-source ajoute les aperçus au dock et vous donne aussi un raccourci Ctrl+Tab pour passer d’une fenêtre à une autre.

DockDoor est extrêmement simple à installer : téléchargez l’app, déplacez-la dans votre dossier Applications, lancez-la. Et le tour est joué. Comme à l’accoutumée, vous devrez au premier lancement accorder les permissions adéquates – à savoir accessibilité et enregistrement de l’écran – pour que cette dernière puisse faire son œuvre. Après cela, l’app va s’exécuter en arrière-plan. Il est possible de configurer son fonctionnement en cliquant sur son icône dans la barre de menu.

Survolez simplement avec le curseur de votre souris n’importe quelle icône dans votre dock et vous aurez un aperçu en temps réel de ce qui se passe dans cette application. Si vous avez deux fenêtres ouvertes pour telle ou telle app, vous verrez les deux fenêtres. Et si vous cliquez sur l’une, vous l’ouvrirez. Ce sont là des fonctionnalités que Windows propose depuis fort longtemps à ses utilisateurs, mais qui n’avaient encore jamais trouvé leur chemin jusqu’à macOS.

Pour se simplifier encore la navigation sans la souris

Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier Ctrl+Tab pour naviguer facilement et rapidement entre les fenêtres ouvertes dans votre espace courant. C’est une bonne solution pour passer sur une fenêtre précise sans aller la chercher avec la souris.

DockDoor n’est cependant pas parfait. L’app ne permet pas de visualiser les fenêtres cachées ni les fenêtres dans un autre espace, ceci à cause des limitations en place dans macOS. Si vous n’utilisez pas les espaces, cependant, et que l’aperçu à la Windows vous manque, DockDoor devrait être parfait pour vous.