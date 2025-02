Disney+ annonce une énorme mise à niveau pour des millions d’utilisateurs

Une mise à niveau majeure s'annonce pour des millions d'utilisateurs sur la plateforme de streaming Disney+.

Tl;dr Disney+ prévoit d’ajouter plus de contenus sportifs ESPN.

Disney lancera un service de streaming ESPN direct aux consommateurs.

De nouveaux services de streaming sportifs émergent en 2025.

Le sport à l’honneur

Le géant du divertissement Disney vient de dévoiler de nouvelles perspectives pour Disney+. Les abonnés peuvent s’attendre à obtenir davantage pour leur investissement, et ce, assez rapidement. Selon les dirigeants de Disney, la plateforme de streaming compte enrichir son offre en intégrant davantage de contenus sportifs provenant d’ESPN, l’un des leaders mondiaux de la diffusion sportive.

Un portail vers l’univers Disney

Dans une interview accordée à CNBC, le directeur financier de Disney, Hugh Johnson, a déclaré que Disney+ allait devenir « le portail vers tout l’univers Disney ». « C’est le portail vers tout l’univers Disney« , a-t-il dit, annonçant l’ajout prochain de nouveaux programmes sportifs en direct exclusifs à Disney+ ainsi qu’un épisode quotidien de SportsCenter, l’émission phare d’ESPN, au cours de l’année à venir.

Un nouveau service de streaming pour ESPN

Mais l’arrivée de nouveaux contenus sportifs sur Disney+ n’est pas la seule nouveauté en perspective. Disney prévoit également de lancer un service de streaming ESPN direct aux consommateurs, différent d’ESPN+, dès l’automne prochain. Ce service, longtemps attendu, intégrera des paris sportifs et des jeux de fantasy sports, selon le PDG de Disney, Bob Iger.

2025, une année charnière pour le streaming sportif

Disney n’est pas la seule entreprise à se lancer dans les services de streaming sportifs cette année. En effet, plusieurs autres acteurs majeurs du secteur ont également dévoilé leurs plans. Ainsi, DirecTV a lancé MySports, un bouquet sportif et d’actualités avec plus de 40 chaînes. Fox a également annoncé un nouveau service de streaming sportif et d’actualités qui devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année 2025.

En somme, l’année 2025 marque un tournant dans l’univers du streaming sportif, avec l’émergence de nouveaux acteurs et une offre de contenus toujours plus riche et diversifiée.