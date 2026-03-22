Disney annonce les dates de sortie de deux nouveaux films Marvel encore mystérieux

Disney vient d’annoncer les dates de sortie de deux nouveaux films issus de l’univers Marvel, sans toutefois révéler leurs titres. Ce mystère alimente déjà la curiosité des fans, impatients d’en savoir davantage sur ces prochains projets cinématographiques.

Tl;dr Disney annonce deux nouveaux films Marvel pour 2029.

Aucune sortie solo Spider-Man prévue à ces dates.

Doctor Strange, Deadpool ou Les Quatre Fantastiques évoqués pour ces créneaux.

Marvel prépare déjà l’après Saga du Multivers

Alors que la conclusion de la Saga du Multivers se profile à l’horizon, les spéculations enflent autour de l’avenir du Marvel Cinematic Universe (MCU). Les fans s’impatientent déjà, alors même que des titres comme Spider-Man: Brand New Day et Avengers: Doomsday promettent d’animer 2026. Mais derrière cette effervescence présente, le regard se tourne vers les années suivantes.

D’après les informations relayées par The Wrap, Disney vient d’arrêter deux nouvelles sorties estampillées Marvel pour le 4 mai et le 13 juillet 2029. Ces créneaux s’ajoutent à un agenda déjà bien rempli jusqu’en décembre 2028. À noter également qu’une sortie prévue initialement en février 2028 a été repoussée à fin juillet, tandis qu’un projet mystérieux du mois de novembre disparaît purement et simplement au profit d’un autre film Disney. Le tableau actuel des prochaines sorties post-Avengers: Secret Wars se résume ainsi :

5 mai 2028

28 juillet 2028

15 décembre 2028

4 mai 2029

13 juillet 2029

Aucune place pour Spider-Man en solo… mais des pistes crédibles

Certitude : aucune de ces dates n’accueillera un nouveau film solo dédié à Spider-Man. L’accord entre Sony et Disney, qui confie à Sony la distribution des aventures en solitaire de l’homme-araignée, écarte ce personnage des sorties planifiées par Disney. Ces créneaux pourraient donc être occupés par d’autres héros emblématiques dont la firme détient tous les droits.

Parmi les options envisagées, une suite au succès de l’an passé, The Fantastic Four: First Steps, semble plausible. Sorti en juillet – une période souvent stratégique pour Marvel – le film a consolidé la place de la « Première Famille » dans le MCU. De même, certains misent sur un troisième opus de la saga Doctor Strange, particulièrement attendu après le triomphe du volet précédent avec plus de 955 millions de dollars récoltés.

L’après-Secret Wars se dessine déjà dans les coulisses hollywoodiennes

Le futur du MCU fourmille de projets en chantier : retour du trublion Deadpool incarné par Ryan Reynolds ? Crossover événement avec les X-Men ? Ou encore un possible troisième volet consacré à Black Panther ? Autant d’options qui alimentent rumeurs et attentes. Quoi qu’il arrive, la vigilance reste de mise alors que tous les regards sont braqués sur la sortie prochaine de Doomsday. Peut-être que lors du prochain panel Hall H, quelques indices viendront enfin éclairer cette stratégie sur le très long terme.