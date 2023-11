Discounty : un simulateur de gestion de supermarché

PQube et Crinkle Cut Games dévoilent Discounty.

Dans Discounty du studio danois Crinkle Cut Games, les joueurs vont être amenés à se rendre à Blomkest pour racheter un supermarché abandonné et délabré pour le transformer en un magasin prospère. Pour ce faire, ils pourront aménager l’intérieur, acheter des marchandises et les disposer sur les étagères de manière à ce que chaque acheteur puisse trouver toutes les marchandises figurant sur leur liste de courses.

Organisez votre magasin pour qu’il soit aussi attrayant et efficace que possible. Réorganisez les étagères et les produits à tout moment pour trouver la disposition la plus efficace. Aménagez bien vos allées pour aider les clients à trouver ce dont ils ont besoin et placez des décorations pour les inciter à acheter un peu plus.