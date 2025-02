Dinosaurs : une fin qui traumatise encore aujourd’hui

La conclusion de cette série télévisée des années 1990 nous terrifie toujours, et c'est exactement l'effet recherché par les créateurs à l'époque.

Tl;dr Dinosaurs, une série télévisée de ABC peu connue, a abordé des sujets importants.

L’épisode final, « Changing Natures », est connu pour sa fin traumatisante.

La série est maintenant diffusée sur Disney+.

Le dinosaure qui a fait écho à l’humanité

Aujourd’hui, la série Dinosaurs de ABC, qui met en scène une famille de dinosaures réalisée par des animatroniques sophistiqués, est peu connue, surtout par les jeunes téléspectateurs. Malgré son passage relativement discret dans la culture populaire, comparé à des phénomènes comme The Simpsons ou Bob’s Burgers, cette production, développée par Jim Henson, a eu une respectable durée de quatre saisons comprenant 65 épisodes.

Des sujets de société à la portée de tous

Ces épisodes ont abordé une variété de sujets sérieux, comme les scandales politiques et la consommation de drogues, qui ont contribué à accentuer l’attrait de l’émission pour tous les âges. Dinosaurs n’a jamais eu peur de relever des défis, comme en témoignent des épisodes tels que « The Greatest Story Ever Sold » ou « The Last Temptation of Ethyl » qui ont critiqué la religion organisée.

Une fin inattendue et traumatisante

Cependant, même les fans les plus fidèles de Dinosaurs n’auraient jamais pu imaginer où le final de l’émission allait les mener. Le dernier épisode, « Changing Natures », est devenu tristement célèbre pour avoir même traumatisé les adultes qui l’ont regardé lors de sa première diffusion. Contrairement aux fins typiques des sitcoms qui sont pleines d’adieux doux-amers, de réalisations que les personnages enfants grandissent enfin et de conclusions de blagues récurrentes, Dinosaurs a choisi d’embrasser une fin effroyablement sombre pour la famille Sinclair et leurs voisins.

Le reflet sombre de l’humanité

L’apocalypse provoquée par l’inconscience d’un personnage de sitcom a donné lieu à une des fins les plus déchirantes de tous les temps. Les personnages de Dinosaurs ont toujours été censés refléter les êtres humains et les problèmes du monde réel que nous affrontons chaque jour. Ce final met tragiquement les Sinclair face à l’inévitable chaos environnemental du monde réel.