Diablo IV : un “Server Slam” pour préparer le lancement

Blizzard Entertainment va mettre à l'épreuve les serveurs de Diablo IV avant sa sortie programmée pour le 6 juin prochain.

Du 12 mai au 14 mai prochain, les joueurs de Diablo IV vont pouvoir participer à un week-end de Server Slam sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC afin de tester les infrastructures de l’éditeur américain Blizzard Entertainment :

La co-op locale sera aussi disponible pour consoles, ainsi que le cross-play et la progression partagée pour toutes les plateformes, afin de nous aider à tester la durabilité de nos serveurs. La version de Diablo IV disponible pendant le test de charge de serveur sera similaire à celle de nos précédentes phases de bêta ouverte, et contiendra les dernières mises à jour et corrections de bugs.

#DiabloIV draws near.

We've heard your feedback, it's time to visit Sanctuary once more before June.

Join the Server Slam, May 12-14 🔥 pic.twitter.com/B2fr8TF5p6

