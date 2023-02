Dexter : pas de saison 2 pour New Blood, mais une série préquelle en préparation

Showtime va relancer Dexter avec une nouvelle série.

Bien que Dexter : New Blood soit classée comme la série la plus regardée dans l’histoire de Showtime, avec une moyenne de 8 millions de téléspectateurs par épisode au moment de sa diffusion, la chaine américaine qui va bientôt fusionner avec la plateforme de streaming Paramount+ a décidé de ne pas donner le feu vert pour une deuxième saison. Cette dernière aurait vu Harrison (joué par Jack Alcott) reprendre le flambeau de son défunt père (Michael C. Hall).

L’abandon de Dexter : New Blood ne signifie pas la fin de la licence Dexter. Showtime explore un certain nombre de nouvelles itérations de Dexter, y compris une série préquelle centrée sur une version jeune de l’antihéros principal.

Dexter, qui a été diffusée pendant huit saisons sur Showtime de 2006 à 2013, était centrée sur le sympathique Dexter Morgan. Le jour, il travaille comme analyste des taches de sang pour la police de Miami. La nuit, il est un tueur en série qui s’attaque à d’autres meurtriers.

Dix ans après que Dexter ait disparu dans l’œil de l’ouragan Laura, on retrouve le personnage principal dans Dexter : New Blood. Il vit sous un faux nom dans la petite ville fictive d’Iron Lake, dans l’État de New York. Dexter Morgan peut embrasser sa nouvelle vie, mais à la suite d’événements inattendus dans cette communauté très unie, son sombre passé revient…