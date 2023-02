Dexter : l’univers se développe avec plusieurs projets télévisés

Si Dexter : New Blood ne reviendra pas avec une deuxième saison, la suite de Dexter va tout de même revenir sous une autre forme, tandis que la préquelle Dexter : Origins est officiellement annoncée.

Showtime a commandé la série préquelle Dexter : Origins, qui mettra en scène le jeune Dexter Morgan au début de sa transition pour devenir le tueur en série vengeur qu’il deviendra, et une nouvelle version de la série télévisée Dexter : New Blood, qui dépeint l’émergence progressive du fils de Dexter Morgan, Harrison.

La saga Dexter a été un succès créatif et populaire indéniable pour Showtime, tant dans sa forme originale et révolutionnaire que dans la suite Dexter : New Blood, qui a battu tous les records. Elle constitue une riche base pour d’autres séries dans la lignée des antihéros complexes et subversifs que Showtime a toujours su si brillamment incarner. Clyde Phillips est plongé dans des histoires et des personnages fascinants qui sauront satisfaire les envies de notre public aux multiples facettes.

Basée dans un Miami qui était en son temps le foyer de véritables tueurs en série, Dexter : Origins débutera alors que Dexter Morgan obtient son diplôme universitaire pour rejoindre le Miami Metro, où il rencontre des versions plus jeunes de nombreux personnages que les fans connaissent depuis la série Dexter. Naturellement, la préquelle se concentrera également sur la famille de Dexter, dont un Harry très vivant et une Debra adolescente très redoutable.

La chaîne américain Showtime, qui doit prochainement fusionner avec Paramount+, prévoit également de proposer des spin-off sur des personnages de l’univers de Dexter, comme la création du célèbre Tueur de la Trinité, l’un des grands méchants de Dexter, incarné à l’origine par John Lithgow.

Le producteur exécutif Clyde Phillips a déclaré :

Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée d’explorer et d’étendre l’univers de Dexter. C’est un privilège d’envisager d’aller encore plus loin avec ces personnages complexes et emblématiques – et les histoires, les thèmes et les possibilités qu’ils inspirent. Je suis ravi que Chris McCarthy et mes amis de Showtime veuillent que je les aide à développer cette franchise vraiment unique et au succès incroyable.