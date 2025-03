Devil May Cry : la bande-annonce de la série animée est là

Netflix dévoile la bande-annonce de la série animée Devil May Cry produite par Adi Shankar et Studio Mir.

Tl;dr Un nouvel aperçu de la série Devil May Cry est disponible.

Le trailer présente une bande sonore marquante et des dialogues amusants.

La série sera diffusée sur Netflix à partir du 3 avril 2025.

Une nouvelle série qui promet de l’action et de l’humour

La série Devil May Cry fait parler d’elle. Inspirée du célèbre jeu vidéo de Capcom, elle se dévoile à travers un nouveau trailer qui ne manquera pas de marquer les esprits. Entre action et humour, les fans de la première heure y trouveront leur compte.

Dante et Vergil à l’honneur

Les premières images de la bande-annonce mettent en scène Dante et son frère jumeau Vergil, deux personnages emblématiques du jeu original. Une musique entraînante, Last Resort de Papa Roach, accompagne leur présentation, et risque de vous rester en tête pendant quelques jours.

Des dialogues savoureux

Les dialogues ne sont pas en reste, avec notamment une scène où Lady arrache la chemise de Dante. Ce dernier réplique avec humour : « Ripped and irresistible dream boat, I know. You still can’t just tear a guy’s clothes off« .Ce mélange d’action et de légèreté promet de belles heures de divertissement aux téléspectateurs.

Une série attendue

Il aura fallu patienter depuis 2023, date à laquelle un premier teaser avait été dévoilé, pour en savoir plus sur cette adaptation. La série, produite par le studio coréen Mir, sera diffusée sur Netflix à partir du 3 avril 2025. Il s’agit de la seconde adaptation de Devil May Cry en série, après un anime de 12 épisodes diffusé au Japon en 2007.

Si vous n’êtes pas familier avec cette licence, voici le synopsis de la série proposé par la plateforme de streaming Netflix : « Des forces sinistres sont à l’œuvre autour du portail entre les royaumes des humains et des démons. Au milieu de tout cela, Dante, un chasseur de démons orphelin, qui ne sait pas que le destin de ces deux mondes repose sur ses épaules.«