Deux jeux Unreal sont désormais gratuits sur Internet Archive

Internet Archive, un trésor ressuscité

Endurant les assauts récents de cyberattaques DDoS, Internet Archive, l’une des perles les plus précieuses du web, a rebondi avec panache. Ce lieu de mémoire numérique ne se contente pas de conserver des versions anciennes de pages Web, mais héberge également une pléiade de contenus riches et variés.

Un éventail de trésors numériques

Des vidéos aux logiciels, en passant par les textes, les enregistrements audio et les jeux, Internet Archive est une véritable caverne d’Ali Baba. Parmi ces trésors, on compte notamment l’intégralité de la série Lucha Underground, pour laquelle nous sommes éternellement reconnaissants à l’âme généreuse qui l’a partagée.

Deux ajouts majeurs : Unreal et Unreal Tournament

Deux ajouts notoires ont récemment été faits à la section jeux : Unreal et Unreal Tournament, apparemment avec la bénédiction d’Epic Games. Les images de ces jeux de tir en arène peuvent désormais être téléchargées librement depuis l’Internet Archive via des liens directs. Le site OldUnreal propose également des installateurs pour ces deux titres, tous deux tirant les images de disque de l’Internet Archive et incluant les derniers correctifs créés par la communauté.

Un travail en cours pour les versions Linux et macOS

Les installateurs ne sont pour l’instant compatibles qu’avec Windows, mais l’équipe d’OldUnreal travaille actuellement sur des versions pour Linux et macOS. Quelques efforts supplémentaires seront nécessaires pour profiter du mode multijoueur de ces jeux et savourer leurs véritables saveurs compétitives. Qui sait, vous pourriez même rejoindre un clan Unreal.

La disponibilité de ces jeux sur Internet Archive est une excellente nouvelle pour la préservation du patrimoine vidéoludique, d’autant plus qu’Epic a retiré les jeux Unreal de Steam et fermé leurs serveurs il y a quelque temps. C’est également une opportunité incroyable pour les nouvelles générations de découvrir ces classiques du jeu sur PC.