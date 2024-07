Deux importantes failles de sécurité ont touché OpenAI cette semaine

Il est possible de corriger les failles logicielles, mais l'opinion publique n'est pas aussi facile à rectifier.

OpenAI confronté à des préoccupations de sécurité

La réputation d’OpenAI, société spécialisée dans l’intelligence artificielle, est une fois de plus mise à l’épreuve. Récemment, l’entreprise a dû faire face à deux différentes préoccupations de sécurité, suscitant des inquiétudes dans le monde de la technologie.

L’application ChatGPT d’OpenAI : une préoccupation majeure

Le développeur Pedro José Pereira Vieito a révélé que l’application ChatGPT pour Mac, développée par OpenAI, stockait les conversations des utilisateurs en texte brut sur les appareils des utilisateurs. Ces informations, non chiffrées, pourraient être facilement accessibles à des applications tierces ou à des logiciels malveillants.

Rappelons que le principe de « sandboxing », imposé par Apple pour toutes les applications disponibles sur son App Store, favorise le confinement des applications, limitant ainsi la propagation des vulnérabilités. Cependant, ChatGPT, n’étant pas disponible sur l’App Store, échappe à cette obligation.

Des vulnérabilités internes révélées suite à un piratage

En 2023, OpenAI a fait face à un autre problème de sécurité. Des pirates ont réussi à obtenir des informations sur l’entreprise en accédant illégalement à ses systèmes de messagerie internes. Leopold Aschenbrenner, ancien gestionnaire de programme technique chez OpenAI, a par la suite soulevé des préoccupations de sécurité auprès du conseil d’administration d’OpenAI, arguant que le piratage révélait des vulnérabilités internes.

Des inquiétudes grandissantes concernant la gestion des données par OpenAI

Aschenbrenner prétend avoir été licencié pour avoir divulgué des informations sur OpenAI et pour avoir fait part de ses préoccupations concernant la sécurité de la société. Cependant, un représentant d’OpenAI a démenti cette affirmation, affirmant que son départ n’était pas lié à une divulgation d’information.

Ces récentes problématiques de sécurité mettent en évidence une question plus préoccupante : OpenAI est-elle capable de gérer correctement ses données ? Les vulnérabilités d’applications et les atteintes à la sécurité sont malheureusement monnaie courante dans le secteur technologique. Cependant, l’ampleur de l’adoption de ChatGPT et les récents problèmes de sécurité d’OpenAI peignent un tableau inquiétant. Alors que la confiance des utilisateurs envers les technologies de l’IA est en jeu, il est crucial d’accorder une attention particulière à la sécurité des données.