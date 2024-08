Deux des plus grands westerns de tous temps marqués par une même erreur historique

Tombstone et Gunfight at the O.K. Corral situent tous deux le célèbre duel au corral lui-même, alors qu'en réalité, la fusillade s'est déroulée dans un terrain vague à proximité, bien loin de l'enclos légendaire.

Tl;dr Les films Tombstone et Gunfight at the O.K. Corral contiennent des inexactitudes historiques.

Le célèbre affrontement n’a pas eu lieu à l’O.K. Corral, mais dans une rue adjacente.

Les westerns dépeignent une époque de hors-la-loi, alors que peu de gens étaient autorisés à porter des armes.

Malgré les inexactitudes, ces films demeurent des classiques du genre western.

Des classiques du western en quête de véracité

Tombstone et son prédécesseur de 1957, Gunfight at the O.K. Corral, sont deux célèbres dramatisations de la vie mouvementée du shérif Wyatt Earp. Bien que ces films se soient ancrés dans l’imaginaire collectif, ils commettent une erreur cruciale dans leur récit.

Le mythe du duel à l’O.K. Corral

Le 26 octobre 1881, Earp et ses frères ont affronté un groupe de voleurs de bétail et de bandits connus sous le nom de “The Cowboys”. Cette bataille fraternelle est devenue presque synonyme de genre western. Cependant, bien qu’un face-à-face fatidique ait eu lieu ce jour-là, il n’a pas eu lieu à l’O.K. Corral.

La véritable histoire du O.K. Corral

Le titre Gunfight at the O.K. Corral est trompeur, car le véritable affrontement n’a pas eu lieu là-bas. Selon les principales sources historiques, la confrontation a eu lieu dans une rue adjacente, près du studio de photographie de C.S. Fly. Cette configuration a placé les Earp et les Cowboys bien plus près l’un de l’autre que ne le dépeignent les films, d’où la brièveté de la véritable échauffourée.

Les westerns : une vision romancée du Far West

Il ne faut pas s’étonner que ces deux grands westerns reposent sur une erreur historique. Le genre western est avant tout une romantisation : le mythe de la nouvelle frontière. Gunfight at the O.K. Corral et Tombstone sont peut-être marqués par l’inexactitude historique, mais la vérité n’aurait pas fait une aussi bonne histoire.