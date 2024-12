Denzel Washington aurait pu incarner un autre personnage dans Inside Man

Denzel Washington aurait pu endosser le rôle d'un autre personnage dans le film à succès "Inside Man".

Tl;dr « Inside Man » de Spike Lee est un hommage à New York et Sidney Lumet.

Denzel Washington joue le rôle principal d’un détective face à un braqueur de banque.

Clive Owen interprète le braqueur, malgré les préoccupations initiales sur son rôle masqué.

Un Hommage à New York et Sidney Lumet

Le film « Inside Man » du réalisateur Spike Lee est une déclaration d’amour à la ville de New York et une référence appuyée au célèbre film « Dog Day Afternoon » de Sidney Lumet. Il combine un casting éclectique, des rebondissements inattendus et une atmosphère imprégnée des inquiétudes post-11 septembre. Ce thriller palpitant met en scène un duel d’intelligence entre forces de l’ordre et braqueurs de banque, tous s’efforçant de faire sortir indemnes les otages d’une situation périlleuse. Le tout sur fond de corruption à Wall Street et d’un propriétaire de banque aux mains tachées de sang.

Denzel Washington : choisir entre le braqueur et le policier

Une tension palpable s’installe entre Keith Frazier, un personnage assoiffé de justice et de reconnaissance après avoir été faussement accusé de vol lors d’une opération antidrogue, et le braqueur Dalton Russell, bien déterminé à commettre « le vol de banque parfait« . Spike Lee a confié les deux rôles principaux à Denzel Washington, l’acteur fétiche de plusieurs de ses films tels que « Mo’ Better Blues« , « Malcolm X » et « He Got Game« . Comme l’a déclaré Spike Lee à GamesRadar+ : « Quand on travaille avec quelqu’un comme Denzel, on ne dicte pas le rôle qu’il va jouer« . Denzel Washington, grâce à sa réputation et sa relation de confiance avec Spike Lee, a eu le choix des rôles. Alors, qui serait-il : le braqueur ou le gentil ?

Clive Owen : un braqueur masqué

Selon Spike Lee, Denzel Washington a finalement décidé de jouer le rôle du policier, car le visage du braqueur est masqué pendant presque tout le film. Clive Owen a eu des préoccupations similaires lorsqu’on lui a proposé le rôle du braqueur Dalton Russell, caché derrière un masque et des lunettes de soleil tout au long du film. Comme Owen l’explique dans une interview pour GQ, le script a été modifié pour inclure quelques moments où son visage est révélé. Ces scènes, bien qu’en nombre limité, sont parmi les meilleures du film, notamment l’ouverture intrigante où le personnage de Owen brise le quatrième mur et s’adresse directement au public, dévoilant ses plans astucieux avec une pointe de références shakespeariennes.

Duel d’acteurs : Washington vs Owen

Dans cette même interview pour GQ, Clive Owen raconte que Spike Lee lui a dit qu’il avait besoin de quelqu’un capable de tenir tête à Denzel Washington, compte tenu de la présence imposante de ce dernier à l’écran. La détermination et le charisme de Washington, combinés à la retenue et à l’intensité tranquille de Owen, ont créé un contraste parfait pour ce jeu du chat et de la souris. Leurs styles de performance distincts ont donné vie aux personnages, rendant leur opposition encore plus palpitante à suivre.