Delta Force : Hawk Ops, un FPS militaire multiplateforme et free-to-play

Le géant chinois Tencent relance la licence Delta Force sur consoles, mobiles et PC via son label Level Infinite et TiMi Studio Group.

Prévu pour l’année prochaine et développé par TiMi J3 Studio, une des filiales de TiMi Studios du TiMi Studio Group, Delta Force : Hawk Ops se déroule dans un futur proche sur une île d’Afrique du Nord où des mercenaires d’élite, de dangereux gardes tribaux et une technologie d’IA de pointe créent un environnement stimulant dans lequel les joueurs doivent se frayer un chemin.

Un trailer pour Delta Force : Hawk Ops

En plus de proposer quatre classes d’opérateurs (Assaut, Ingénieur, Soutien, Reconnaissance), Delta Force : Hawk Ops sera composé de trois modes de jeu avec des combats tactiques, à savoir Black Hawk Down, un mode campagne qui fait référence à la célèbre bataille de Mogadiscio du film éponyme où les joueurs pourront retrouver les personnages du film, ainsi que le remaster sous licence officielle du jeu vidéo original Delta Force : Black Hawk Down, Hazard Operations, un mode extraction permettant d’affronter des mercenaires et des gardes royaux contrôlés par l’IA, tout en réalisant des missions JcE et en participant à des événements aléatoires, ainsi que Havoc Warfare, un mode PvP sur une carte imposante avec des terrains authentiques et des véhicules militaires, des chars et des hélicoptères en équipe.

Leo Yao, directeur de TiMi J3 Studio, a déclaré :

Delta Force est l’un des jeux les plus emblématiques et originaux de l’histoire des FPS, il sera bientôt temps pour cette série de revenir pour les joueurs sur tous les supports, à savoir consoles, mobile ou PC. Nous pensons avoir rendu hommage à la série originale tout en concevant un jeu moderne, tactique et axé sur des opérations qui sera apprécié par les joueurs du monde entier, quel que soit leur niveau de compétence et ce pendant de nombreuses années.