Décryptage des Spectres de l’Anneau : Origines et histoires connues dans « Le Seigneur des Anneaux »

Les Nazgûls, créatures effrayantes issues de "Le Seigneur des Anneaux", étaient autrefois des rois humains.

Corrompus par les anneaux de pouvoir de Sauron, ils ont perdu leur humanité et sont devenus des spectres.

Le Roi-Sorcier d’Angmar, chef des Nazgûls, a fondé le royaume maléfique d’Angmar et a interrompu la lignée royale de Gondor.

Les Nazgûls ont rencontré leur destin lorsque l’Anneau Unique de Sauron a été détruit.

Qui étaient les Nazgûls dans Le Seigneur des Anneaux ?

Les Nazgûls, créatures terrifiantes issues de Le Seigneur des Anneaux, ont suscité une peur profonde et persistante chez tous ceux qui ont croisé leur chemin. Mais qui étaient réellement ces êtres et d’où venaient-ils ?

Des rois devenus spectres

Aragorn, dans les films du Seigneur des Anneaux, explique brièvement que les Nazgûls étaient autrefois des rois d’hommes, corrompus par neuf des Anneaux de Pouvoir de Sauron. Ces hommes autrefois puissants ont été séduits par l’attrait des anneaux, mais l’influence de l’Unique Anneau de Sauron a lentement commencé à faire son effet, les vidant peu à peu de leur humanité.

Le Roi-Sorcier d’Angmar et le royaume d’Angmar

Une fois transformés en Nazgûls, deux d’entre eux ont été nommés. Le Roi-Sorcier d’Angmar, supposé être un Númenóréen, était le chef des Nazgûls et l’un des serviteurs les plus puissants de Sauron. Il a fondé le royaume maléfique d’Angmar, au nord des Montagnes Brumeuses, dans le but de faciliter l’accès aux forces de Sauron aux royaumes d’Arnor.

La fin des Nazgûls

La fin des Nazgûls vient avec la destruction de l’Anneau Unique de Sauron. En effet, lorsque Frodo s’empare de l’anneau pour lui-même, les Nazgûls identifient immédiatement sa localisation et se précipitent vers le Mont Destin. Cependant, ils sont surpris par l’éruption résultant de la destruction de l’Anneau et sont tous tués.