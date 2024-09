Découvrez Perennial Order, le ravissant Soulslike 2D peuplé de monstres végétaux mortels !

Le jeu est désormais disponible pour PC, PS5 et Xbox Series X/S. Vous êtes prêt à plonger dans cette nouvelle aventure sur votre plateforme préférée ?

Tl;dr Perennial Order, un nouveau jeu d’horreur basé sur les plantes, a été lancé.

Le jeu est inspiré de Hollow Knight, Titan Souls, Dark Souls et d’autres œuvres.

Il propose un mode solo et coopératif, avec 15 boss à affronter.

L’atmosphère du jeu et sa bande sonore sont magnifiquement sombres et captivantes.

Perennial Order : Le nouveau jeu d’horreur végétal qui captive les joueurs

Le studio indépendant Gardenfiend Games vient de lancer un jeu qui fait déjà beaucoup parler de lui. Intitulé Perennial Order, ce jeu d’horreur végétal apporte une nouvelle dimension à l’univers des jeux de type 2D boss rush.

Inspirations diverses pour une expérience unique

Le jeu, autoproclamé comme une rencontre entre Hollow Knight et Titan Souls, tire également son inspiration d’autres grandes références telles que Dark Souls, le film d’animation Princess Mononoke et le style artistique de Magic: The Gathering. L’univers hostile dans lequel évolue le protagoniste, un chevalier mort-vivant doté d’une tête de plante carnivore et d’un dard greffé sur un bras, est infesté de monstres végétaux.

Un gameplay exigeant et des combats épiques

Le jeu peut être joué en solo ou en coopération, en local ou en ligne, grâce à la prise en charge multiplateforme. Perennial Order met au défi les joueurs avec 15 boss à affronter. Chaque mouvement est crucial dans ce jeu où la mort peut survenir en un seul coup. Heureusement, la réapparition se fait à proximité du lieu de la mort, ce qui est une bonne chose car certains ennemis ne laisseront pas de répit aux joueurs.

Une atmosphère envoûtante

Après avoir passé un peu de temps avec Perennial Order, il est clair que l’ambiance et la musique du jeu sont captivantes. L’environnement sombre et la musique magnifique créent une atmosphère envoutante qui accompagne le joueur entre les combats de boss et la découverte de l’histoire à travers les interactions avec les PNJ. Les amateurs d’horreur végétale seront ravis, car Perennial Order ne déçoit pas.