Découvrez Lady Gaga et Joaquin Phoenix dans Joker 2

Le thriller psychologique musical du réalisateur Todd Phillips mettra en avant le Joker d'Arthur Fleck, incarné par Joaquin Phoenix, et Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga, dans le film du Elseworlds de DC Studios.

Tl;dr Joaquin Phoenix et Lady Gaga sont les stars du film Joker: Folie à Deux.

Cette suite de Joker se déroule en dehors de l’univers canonique de DC.

Le film sera une comédie musicale, une première pour les films de super-héros.

Des photos et vidéos du plateau montrent des éléments intrigants pour l’histoire du film.

Une nouvelle vision du Joker et de Harley Quinn

Les fans du Joker et de l’univers DC sont sur le point de découvrir une nouvelle interprétation des personnages iconiques du Joker et de Harley Quinn. Dans Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix reprendra son rôle d’Arthur Fleck, tandis que Lady Gaga fera ses débuts dans le rôle de Harley Quinn. Cette suite du Joker se déroule dans l’univers Elseworlds, c’est-à-dire en dehors du nouvel univers canonique de DC Studios.

New look at Lady Gaga and Joaquin Phoenix in ‘JOKER 2’. pic.twitter.com/LvHb2LnTlQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 25, 2023

Un aperçu intrigant

Le réalisateur Todd Phillips a partagé sur Instagram deux nouvelles images du film pour célébrer la saison des fêtes. La première image montre Arthur Fleck dans sa cellule à Arkham, là où le premier film s’était arrêté. La seconde met en scène le Joker et Harley Quinn, cette dernière regardant pensivement le Prince du Crime. Cela laisse présager une relation complexe entre les deux personnages pour ce film DC de 2024.

Qu’attendre de cette suite ?

Peu de détails officiels ont été révélés sur l’intrigue de Joker: Folie à Deux. Cependant, une information majeure a été annoncée avant le début de la production : le film sera une comédie musicale, une première pour les films de super-héros. Le choix de Lady Gaga pour interpréter Harley Quinn prend alors tout son sens. La nouvelle venue dans l’univers DC est l’une des meilleures actrices et chanteuses du monde, un atout pour cette direction audacieuse prise par la franchise.

Des indices sur l’intrigue

Des photos et vidéos du plateau de tournage ont montré Harley Quinn dansant comme le Joker dans le premier film, suggérant qu’elle pourrait traverser le même parcours que le personnage de Phoenix. De plus, une scène de poursuite mettant en scène trois Jokers et l’incendie de l’hôpital d’Arkham ont été révélés. Avec son flair musical et ces éléments intrigants, Joker: Folie à Deux promet d’être un spectacle impressionnant.