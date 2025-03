Découvrez la première série de science-fiction coréenne d’Apple TV+

Le premier drama coréen d'Apple TV+ est une série de science-fiction qui mérite absolument que vous y jetiez un coup d'oeil.

Tl;dr « Dr. Brain », première série originale K-drama d’Apple TV+, rencontre un succès international.

La série explore des thèmes de science-fiction à travers l’histoire d’un neuroscientifique qui enquête sur la tragédie familiale grâce à une technologie expérimentale.

Malgré la mort prématurée de l’acteur principal Lee Sun-kyun, la série a été saluée pour sa réalisation et sa performance.

Un succès international pour le K-drama « Dr. Brain »

Après le succès de « Squid Game », les services de streaming américains renforcent leurs bibliothèques avec des K-dramas, des séries télévisées scénarisées en live-action de Corée du Sud. Parmi ces nouveautés, Apple TV+ a choisi la science-fiction pour sa première série originale K-drama, « Dr. Brain ».

Une intrigue captivante teintée de science-fiction

Basée sur le webtoon de Hongjacga, « Dr. Brain » se concentre sur le neuroscientifique Koh Sewon (Lee Sun-kyun) qui perd sa famille dans un accident tragique. Grâce à sa technologie expérimentale, Sewon peut s’immerger dans les souvenirs des défunts en synchronisant son cerveau avec le leur. Malgré les risques évidents pour sa propre santé et sa réalité, Sewon utilise cette technologie pour enquêter sur ce qui est réellement arrivé à sa famille. Il découvre rapidement qu’il ne s’agit pas d’un simple accident, mais d’un complot mortel impliquant son fils et sa femme.

« Dr. Brain », une série qui a marqué les esprits

Présentée en seulement six épisodes, « Dr. Brain » déploie son mystère de manière délibérée, attirant les spectateurs de plus en plus profondément dans l’esprit de plus en plus complexe de Sewon. La série a été saluée pour sa réalisation soignée et sa performance magnétique de Lee. Malheureusement, Lee Sun-kyun est décédé subitement en 2023, mettant fin à toute discussion concernant un éventuel renouvellement de « Dr. Brain ».

Malgré ce tragique événement, la série a su raconter une histoire satisfaisante en une seule saison. On ne peut qu’espérer qu’Apple TV+ continuera à enrichir son catalogue avec plus de K-dramas originaux à l’avenir.