Découvrez et écoutez vos émissions préférées avec la nouvelle interface web d’Apple Podcasts

Dans votre navigateur, vous avez accès à votre bibliothèque, aux classements, à vos abonnements et plus encore.

TL;DR Apple améliore l’accès à ses podcasts en ligne.

L’interface web permet la navigation, l’accès à la bibliothèque et l’achat.

Le service est disponible dans plus de 170 pays.

Un bond en avant pour les podcasts chez Apple

Faisant un pas de plus dans l’amélioration de l’accessibilité à ses podcasts pour les auditeurs, Apple a introduit une interface web innovante. Conçue pour ressembler à l’application dédiée, elle offre désormais une expérience utilisateur enrichie, que ce soit pour le streaming ou pour la gestion de ses émissions préférées, et ce, sur n’importe quel appareil.

Une version Web en parfaite adéquation avec l’application

Le navigateur donne accès à des outils au-delà de la simple lecture des épisodes, même si l’application dédiée n’est pas installée. En effet, Apple a su capitaliser sur « l’expérience complète de l’application » en proposant une interface web qui permet de naviguer parmi les émissions, d’accéder à sa bibliothèque, de consulter les classements, de souscrire à des abonnements et plus encore.

Une synchronisation efficace entre la version web et l’application

Avec Apple Podcasts sur le web, votre compte Apple se synchronise, conservant ainsi la progression de vos lectures, vos émissions préférées et vos abonnements à jour, quel que soit l’appareil utilisé. Si vous ne possédez pas de compte Apple, l’entreprise promet que vous pourrez toujours naviguer et écouter, même si vos capacités seront légèrement limitées.

Une offre disponible à l’échelle mondiale

La firme de Cupertino annonce que cette version améliorée de Podcasts sur le web est d’ores et déjà disponible dans plus de 170 pays et sur l’ensemble des principaux navigateurs web, dont Safari, Chrome, Edge et FireFox. Avec cette nouvelle initiative, Apple continue de redéfinir les contours de l’industrie du podcast, tout en affirmant sa volonté de placer l’expérience utilisateur au cœur de ses préoccupations.