Décès de Shelley Duvall, l’inoubliable actrice de Shining

L'actrice américaine Shelley Duvall, connue pour ses rôles emblématiques dans des films tels que The Shining et Popeye, est décédée à l'âge de 74 ans. Sa carrière marquée par des performances mémorables laisse un héritage durable dans le monde du cinéma.

Tl;dr Shelley Duvall est décédée à l’âge de 75 ans.

Elle a été découverte par le réalisateur Robert Altman et a joué dans plusieurs de ses films.

Shelley Duvall a reçu de nombreuses critiques pour son rôle dans The Shining, mais a été réévaluée avec le temps.

Elle s’est retirée du cinéma en 2002, mais est revenue pour un dernier rôle dans The Forest Hills.

Shelley Duvall : une étoile s’éteint à 75 ans

D’une actrice découverte par hasard à une figure marquante du cinéma hollywoodien, le parcours de Shelley Duvall fut aussi unique que l’actrice elle-même. Née le 7 juillet 1949 à Fort Worth, Texas, Duvall s’est éteinte dans son sommeil, des complications du diabète étant à l’origine de son décès selon son partenaire de longue date, Dan Gilroy.

Des débuts prometteurs

On se souviendra de Duvall pour sa collaboration fréquente avec le réalisateur Robert Altman. C’est grâce à lui qu’elle a fait ses débuts dans le film Brewster McCloud en 1970. Ce rôle a lancé une carrière qui a continué à s’épanouir tout au long des années 70 et 80. Sa performance dans 3 Women lui a d’ailleurs valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes de 1977.

Des critiques controversées

Si Duvall a connu des hauts dans sa carrière, elle a aussi connu des bas. Son interprétation de Wendy Torrence dans l’adaptation de The Shining par Stanley Kubrick en 1980 a été mal reçue à sa sortie. Elle a même été nominée pour le pire rôle féminin lors de la première édition des Razzie Awards. Cependant, avec le recul, sa performance a été réévaluée. Plus de 40 ans plus tard, les Razzies ont révoqué sa nomination en 2022.

Un adieu à Hollywood

Après avoir quitté Hollywood pour retourner au Texas dans les années 1990, Duvall a pris sa retraite du cinéma en 2002 après sa performance dans Manna from Heaven. Pourtant, elle a fait un retour surprenant plus de 20 ans plus tard pour un rôle dans The Forest Hills, qui sera son dernier.