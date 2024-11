Décès de Greg Hildebrandt, l’artiste légendaire de Star Wars et du Seigneur des Anneaux, à 85 ans

Lui et son défunt frère jumeau, Tim, ont été les illustrateurs du poster "Style B" de Star Wars destiné aux cinéphiles britanniques.

Tl;dr Greg Hildebrandt, grand illustrateur de fantasy et de science-fiction, est décédé.

Il est célèbre pour son travail sur Star Wars, Lord of the Rings et Magic: The Gathering.

Hildebrandt a également contribué à des projets philanthropiques, comme l’aide aux réfugiés ukrainiens.

Greg Hildebrandt, une étoile de la fantasy s’éteint

Un des grands noms de la fantasy et de la science-fiction nous a quittés. Greg Hildebrandt, artiste respecté pour son travail exceptionnel sur des œuvres comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Marvel et Magic: The Gathering, est décédé jeudi à l’âge de 85 ans.

Le duo légendaire : Les Frères Hildebrandt

Il formait avec son frère jumeau Tim, disparu en 2006, un duo puissant – les frères Hildebrandt – jusqu’à ce qu’ils décident de poursuivre des carrières solo en 1981. Leur travail le plus connu est sans doute l’affiche « Style B » qu’ils ont créée pour le premier Star Wars en 1977.

Une influence durable

Les frères ont également marqué l’univers de Le Seigneur des Anneaux avec une série de calendriers. Leur art, inspiré des films Disney classiques, a été la représentation la plus dominante de l’épopée de Tolkien pour de nombreux lecteurs de fantasy des années 1970.

Parmi les nombreux autres projets de Hildebrandt, on retrouve des bandes dessinées pour Marvel et DC, des illustrations pour Wizards of the Coast (Magic: The Gathering et Harry Potter), des magazines comme Omni, Heavy Metal et Amazing Stories, ainsi que des pochettes d’album pour l’Orchestre Trans-Siberian et Black Sabbath.

Un artiste engagé

Mais Hildebrandt n’a pas seulement utilisé son talent artistique pour l’illustration de la fantasy et de la science-fiction. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, il a contribué à une série de bandes dessinées pour le compte de l’organisation Operation USA. Les bénéfices ont été reversés aux efforts de secours aux réfugiés ukrainiens. Il expliquait sa décision en disant : « Tout projet auquel je peux prêter mon art pour contrer Poutine est un projet que je rejoindrai de tout mon cœur, âme et esprit. »