Dead Island 2 quitte Los Angeles pour Malibu avec le DLC Haus

Haus, la première extension de Dead Island 2.

A partir du 2 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store, Dead Island 2 : Haus de Dambuster Studios va plonger les joueurs dans une villa située à Malibu où la morale n’existe plus et qui abrite une mystérieuse secte menée par Konstantin, un milliardaire luttant pour survivre au milieu de la Zombapocalypse. Haus est le modèle d’un nouvel avenir… dans un décor qui sert aussi bien de “sanctuaire pour le culte que de machine à découper la chair et aspirer les âmes”.

Les nouveautés du DLC Haus de Dead Island 2

Les joueurs pourront combattre dans Haus avec de nouvelles armes, dont le K-ROSSBOW (élaboré pour être précis et létal avec une longue portée, il libère toute la puissance du feu et explose les zombies avec une facilité déconcertante) et le Hog Roaster (le meilleur moyen de dépecer des zombies, tout en les cuisinant au barbecue), et de nouvelles cartes de compétences, tout en affrontant des hordes de zombies déjà présentes dans Dead Island 2.

Pour mémoire, l’histoire principale de Dead Island 2 se déroule dans un Los Angeles envahi par les zombies. Des tremblements de terre de plus en plus intenses ont fait perdre à l’armée le contrôle de l’épidémie.