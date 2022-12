Dead Island 2 : Hell-A et une apocalypse zombie

Dambuster Studios montre du gameplay brutal pour Dead Island 2.

Si Dead Island 2 ne semble pas apporter beaucoup de nouveautés par rapport au premier épisode de Techland, il y a un ajout qui se révèle intéressant pour l’expérience de jeu. Pendant les phases d’exploration dans l’enfer post-apocalyptique de Hell-A (Los Angeles), les joueurs peuvent être infectés et rester dans un état à mi-chemin entre l’humain et le monstre qui leur accordera des pouvoirs exceptionnels de zombie. Il n’est pas clair pour le moment si les joueurs reviendront à leur état normal.

Le gore et le sang à volonté sont au cœur d’un gameplay exclusivement axé sur le démembrement et le massacre de morts-vivants. Les joueurs disposeront d’une tonne d’armes de toutes sortes pour terrasser, déchiqueter, brûler et abattre des hordes de monstres ambulants avant qu’ils ne s’approchent suffisamment pour les mordre. Laissant de côté la légère touche d’humour et de sarcasme qui accompagne les joueurs dans le premier Dead Island, le nouvel épisode promet beaucoup d’action et des graphismes bien meilleurs.

De la commande vocale pour Dead Island 2

Alexa Game Control est annoncé pour Dead Island 2 et sera disponible exclusivement sur les versions PC et Xbox aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Les joueurs peuvent utiliser sa voix pour interagir avec les zombies, échanger vos armes, appeler la carte et bien d’autres choses dans le jeu.

Dead Island 2 sera disponible le 28 avril 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store).

L’héroïnede Dead Island 2 en figurine pour l’édition collector

Amy est l’une des six tueuses de zombies dans Dead Island 2. C’est une paralympienne qui s’est retrouvée piégée à Los Angeles, en Californie, pendant l’épidémie.