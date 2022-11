Dead Island 2 : la sortie est décalée de plusieurs semaines

Retardé depuis plusieurs années, Dead Island 2 voit sa date de sortie être encore repoussée.

Précédemment prévu pour le 3 février 2023, Dead Island 2 de Dambuster Studios est maintenant planifié pour le 28 avril 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store) :

Nous avons des nouvelles importantes à vous communiquer, alors enlevons tout de suite ce pansement. Nous reportons Dead Island 2. L’ironie de ce report ne nous échappe pas, et nous sommes aussi déçus que vous l’êtes sans doute. Le retard n’est que de douze petites semaines et le développement est maintenant dans sa dernière ligne droite. Nous allons prendre le temps nécessaire pour nous assurer que nous pouvons commercialiser un jeu dont nous sommes fiers. Pour ceux d’entre vous qui attendent depuis des années, merci d’avoir tenu bon avec nous.

Malgré le report de Dead Island 2, Dambuster Studios a prévu de montre quelques séquences avec du gameplay pour attirer les fans et/ou atténuer l’attente :

Nous diffuserons une nouvelle bande-annonce et un gameplay passionnant à l’occasion de The Dead Island 2 Showcase, dont la première aura lieu le 6 décembre prochain sur nos chaînes Twitch et YouTube, ainsi que sur le site web de Dead Island.