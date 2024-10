De nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol apparaissent pour quelques utilisateurs Android

Les fonctionnalités de Détection de Vol, de Verrouillage Hors Ligne et de Verrouillage à Distance sont conçues pour protéger votre appareil en cas de vol, en renforçant sa sécurité.

Tl;dr Google déploie trois nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol sur Android.

Ces outils permettent de verrouiller rapidement les appareils en cas de vol.

Les fonctionnalités utilisent l’intelligence artificielle de Google pour détecter les vols.

Google renforce la sécurité de ses appareils Android

Google, le géant de la technologie, a récemment commencé à déployer trois nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol sur ses appareils Android. Ces outils, annoncés plus tôt cette année, offrent aux utilisateurs la possibilité de verrouiller immédiatement leurs appareils en cas de vol, empêchant ainsi les voleurs d’accéder à des informations sensibles.

Des fonctionnalités innovantes pour une protection renforcée

Le Verrouillage par Détection de Vol, l’une des nouvelles fonctionnalités de Google, est déclenché par l’acte même de vol. Ce mécanisme utilise l’intelligence artificielle de Google pour détecter si quelqu’un arrache votre téléphone de votre main et tente de s’échapper. Dans un tel scénario, l’écran du téléphone se verrouille instantanément.

En parallèle, le Verrouillage de l’Appareil Hors ligne permet de verrouiller automatiquement l’écran une fois que le voleur a déconnecté le téléphone d’internet. Cette fonctionnalité est une véritable avancée en matière de sécurité mobile.

Sécurité sans stress avec le Verrouillage à Distance

Enfin, la troisième fonctionnalité, le Verrouillage à Distance, complète ce dispositif de sécurité. Certes, il est déjà possible de verrouiller son téléphone à distance avec l’outil « Find My Device » de Google. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité permet de le faire sans avoir à se rappeler son mot de passe Google. Tout ce dont vous auriez besoin est votre numéro de téléphone et de répondre à un rapide défi de sécurité sur n’importe quel appareil.

Ces nouvelles fonctionnalités de Google marquent un pas en avant significatif dans la protection des utilisateurs contre le vol de leurs appareils Android. Il s’agit d’un effort louable pour garantir la sécurité des informations personnelles dans un monde de plus en plus numérique.