« Date Everything! », la romance absurde en jeu vidéo, reportée à la Saint-Valentin 2025 !

Il faudra attendre l'année prochaine pour flirter avec votre réfrigérateur.

Tl;dr Date Everything!, le jeu de simulation romantique, est reporté.

Le jeu permet de dater tous vos objets ménagers grâce aux « Dateviator ».

Le jeu sera disponible le 14 février 2025 sur diverses plateformes.

Amateurs de jeux vidéos, la patience est de mise. Date Everything!, le jeu de simulation romantique hors du commun développé par Team17 et Sassy Chap Games, ne sera pas disponible le 24 octobre comme initialement prévu. Vendredi dernier, l’équipe a repoussé la date de sortie du jeu au jour de la Saint-Valentin 2025.

Un concept de jeu unique

Sur le plan de la conception, Date Everything! semble être un simple simulateur de rencontres avec des branches de dialogues et des personnages doublés. Ce qui le distingue est son scénario délicieusement absurde : grâce à des lunettes magiques appelées « Dateviator », vous pouvez sortir avec tous vos objets ménagers.

Des objets ménagers à séduire

Chaque objet que vous pouvez dater a une personnalité distincte et des intrigues divergentes. Parmi vos possibilités romantiques figurent un panier à linge (le fougueux « Harper »), un aspirateur (le robuste « Hoove ») et votre impressionnante et déconcertante angoisse existentielle sans chemise qui préfère simplement être appelée « Doug ». Aussi peu attrayant que cela puisse paraître pour une aventure romantique, cela peut toujours battre les applications de rencontres d’aujourd’hui truffées de microtransactions.

Un système de choix influant sur le déroulement du jeu

Selon vos choix de dialogue, chaque objet humanisé peut devenir un Amour, un Ami ou un Ennemi. Le communiqué de presse du jeu promet que chaque résultat influence un « chemin critique qui le lie tout ensemble », alors choisissez judicieusement entre la lampe et la serviette qui s’habille comme Liberace.

Préparez-vous à vivre une Saint-Valentin unique en 2025 avec Date Everything!, qui sera disponible sur Switch, PS5, Xbox Series X/S et PC.