D’après cette théorie, il existe deux intrigues distinctes dans la Saga du Multivers de Marvel

Cette théorie de l'Univers cinématographique Marvel démontre qu'il existe deux intrigues distinctes dans la saga du multivers.

Tl;dr La saga Multiverse de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) présente des histoires à la fois cosmiques et plus ancrées dans la réalité.

Une théorie de fan suggère que la saga pourrait être divisée en deux fils narratifs distincts : l’un centré sur des histoires plus « terrestres » et l’autre sur le Multivers.

Cette division permettrait une meilleure interconnectivité entre les différents projets du MCU.

La Saga du Multivers : un univers en expansion

L’Univers cinématographique Marvel, avec sa saga Multivers, ne cesse de nous émerveiller. Composée des phases 4, 5 et 6, cette saga explore la convergence de multiples réalités, introduisant des personnages d’autres univers, ainsi que des menaces bouleversant le monde. Elle s’est ouverte avec WandaVision en 2021 et se terminera avec Avengers: Secret Wars en 2027.

Une théorie de fan pour simplifier la saga

Cependant, la complexité croissante de la saga Multivers a conduit certains fans à proposer des théories pour la rendre plus compréhensible. L’une d’elles, proposée par l’utilisateur Reddit OddlyCrazy, suggère de diviser la saga en deux fils narratifs distincts. L’un regrouperait les histoires à enjeux plus modestes et ancrées dans la réalité, tandis que l’autre engloberait tous les projets du MCU traitant directement du Multivers. Cette théorie propose ainsi de créer une mini-saga avec les projets « terrestres », tandis que la saga du Multivers serait constituée de films et de séries plus étroitement liés.

Des histoires « terrestres » et « multiverselles »

Dans cette perspective, des projets tels que Black Widow, Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier ou encore Black Panther: Wakanda Forever seraient classés comme « terrestres ». D’un autre côté, des œuvres comme Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou Spider-Man: No Way Home appartiendraient au fil narratif « multiversel ».

Cette théorie souligne la différence marquée entre les types de récits présentés dans la saga Multivers jusqu’à présent. Même si chaque film et série est censé contribuer d’une manière ou d’une autre à la trame narrative globale du MCU, certains projets abordent frontalement l’idée d’infinies réalités, tandis que d’autres se concentrent sur l’introduction de nouveaux personnages et sur la vie quotidienne des héros et de leurs associés au sein du MCU.

Un retour à l’interconnectivité de la Saga de l’Infini ?

En divisant la saga Multivers en deux, son interconnectivité pourrait ressembler davantage à celle de la Saga de l’Infini. De plus, cette dualité narrative suggère plus de cohérence entre les projets. Ainsi, la théorie de ce fan pourrait offrir une lecture plus simple et plus linéaire de l’ensemble de l’histoire.

En attendant de voir si cette théorie se vérifie, les fans du MCU peuvent se réjouir : Captain America: Brave New World est déjà au cinéma, et Daredevil: Born Again fera ses débuts sur Disney+ le 4 mars.