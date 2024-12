Dandadan saison 2 : un teaser dévoile le plus grand rebondissement de l’anime

Le teaser de la saison 2 de Dandadan révèle le plus grand revirement de l'intrigue de l'anime, bouleversant les attentes des fans.

Tl;dr Dandadan annonce la deuxième saison après la finale de la première.

La deuxième saison sera plus intense, avec le personnage Jiji possédé.

La nouvelle saison sortira en juillet 2025.

Dandadan : une deuxième saison annoncée

Après avoir captivé les fans avec sa première saison, l’anime Dandadan basé sur le manga de Yukinobu Tatsu, annonce le lancement de sa deuxième saison. L’histoire suit les aventures de Momo Ayase, fervente croyante en fantômes, et Okarun, convaincu de l’existence des extraterrestres. Le pari qu’ils font pour prouver que l’un d’eux a tort se révèle finalement véridique pour les deux, plongeant les personnages dans un univers surnaturel.

Une intrigue plus intense pour la prochaine saison

Cependant, la première saison n’était qu’un prélude. La deuxième saison promet une intrigue plus intense, avec Momo, Okarun et leurs amis confrontés à des dangers encore plus grands. La saison se termine sur un suspense haletant avec la découverte d’une pièce secrète remplie de talismans dans une maison maudite par Jiji et Okarun. Les vérités sur cette maison seront révélées dans la prochaine saison.

Attention: spoilers du manga Dandadan à venir !

La deuxième saison de Dandadan couvrira les arcs de la Maison Maudite et de l’Œil Maléfique du manga. Jiji, un lycéen ordinaire sans capacités spéciales, apparaît sous une forme inhabituelle dans la bande-annonce, jurant de tuer tous les humains. Il est évident qu’il est possédé. Ce revirement de situation majeur voit l’un des personnages principaux de la série, Jiji, changer radicalement de vie après avoir été possédé par l’esprit qui habite sa maison, l’Œil Maléfique.

Les fans de l’anime ne s’attendaient pas à ce qu’un autre personnage soit possédé comme Okarun, mais la bande-annonce ne cache pas du tout ce fait. La deuxième saison, qui sortira en juillet 2025, promet des développements majeurs de l’intrigue centrés sur Jiji.