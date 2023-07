Daedalic Entertainment abandonne le développement pour se concentrer sur l’édition

L'échec critique et commercial de The Lord of the Rings : Gollum entraîne la fermeture du studio interne de Daedalic Entertainment, filiale du groupe français Nacon.

Dans un communiqué partagé au média allemand GamesWirtschaft, Daedalic Entertainment qualifie cette restructuration comme étant à la fois un tournant difficile et un nouveau départ dans la longue histoire du studio à l’origine de Deponia. En plus d’affecter 25 employés sur plus d’une centaine, le démantèlement du studio interne de Daedalic Entertainment met fin au développement d’un nouveau jeu basé sur la licence Le Seigneur des Anneaux qui devait sortir en 2024.

#Eilmeldung Daedalic Entertainment gibt die interne Spiele-Entwicklung am Standort Hamburg auf und will sich aufs Publishing fokussieren. Die Arbeiten am Gollum-Nachfolger werden eingestellt.#thelordoftherings #derherrderringe #hamburghttps://t.co/nygOAQpMyL — GamesWirtschaft (@gameswirtschaft) June 30, 2023

Un porte-parole a déclaré :

Nous apprécions chaque membre de notre équipe et il est important pour nous que la transition se passe le mieux possible. C’est pourquoi nous aiderons nos anciens employés à trouver de nouvelles opportunités au sein de notre réseau.

Daedalic Entertainment devient un éditeur pour Nacon

En plus d’avoir confié le développement de Surviving Deponia au studio externe AtomicTorch Studio, tout en contribuant à la partie créative (histoire, quêtes, dialogues), Daedalic Entertainment va également superviser des titres comme Unrailed, Barotrauma, Inkulinati, Witch It et Shadow Tactics. A l’origine, Daedalic Entertainment était connu pour être un spécialiste des jeux narratifs comme Les Chroniques de Sadwick, Silence, Les Piliers de la Terre ou encore State of Mind avant de perdre un peu de sa notoriété avec les mauvaises ventes du jeu de stratégie A Year of Rain en 2020.