Cygames s’installe en Europe et aux USA

Afin de commercialiser et de promouvoir ses licences en Occident, le studio japonais Cygames de CyberAgent a annoncé la création des filiales Cygames America et Cygames Europe.

Dirigé par Motohiro Okubo, Cygames America (700.000 dollars de capital social) est basé à Los Angeles, tandis que Cygames Europe (500.000 livres sterling de capital social) se situe à Londres sous la direction de Hiroaki Ochiai. Avec un ancrage plus fort sur le marché occidental, les filiales de Cygames pourront favoriser la localisation de certains jeux exclusifs au Japon comme Granblue Fantasy et Uma Musume Pretty Derby, en plus de préparer le terrain pour la sortie mondiale de Granblue Fantasy : Relink sur PS5, PS4 et PC via Steam.

Un porte-parole de Cygames a déclaré :

Suite au lancement mondial de Shadowverse, le jeu de cartes stratégique de Cygames, en juin 2016, une équipe chargée du développement commercial des activités mondiales a été créée aux côtés des succursales en Corée et à Taïwan afin de promouvoir davantage les titres de la société en dehors du Japon. Cygames America et Cygames Europe sont les derniers ajouts à l’effort continu de Cygames pour promouvoir et commercialiser ses titres en Amérique du Nord et en Europe, qui représentent ensemble environ la moitié du marché mondial des jeux vidéo. Fidèle à sa vision d’être le meilleur dans le domaine du divertissement, Cygames s’efforce de continuer à fournir un contenu de haute qualité aux fans du monde entier.

L’empire Cygames de CyberAgent dans le jeu vidéo

Osaka Cygames

Cygames Saga Debug Center

Cygames Saga Studio

Cygames Korea

Cygames Taiwan

Cygames America

Cygames Europe

CygamesPictures

Cygames Capital

CyDesignation

BlazeGames

WithEntertainment

Citail

Kusanagi

LogicLinks

Cymusic

Cysharp

Scoop Music Corporation

CyFoods

CySphere

flaggs