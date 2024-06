Cyberpunk 2077 va devenir encore plus immersif

CD Projekt RED améliore l'expérience audio de Cyberpunk 2077.

Tl;dr L’expérience audio de Cyberpunk 2077 va s’améliorer dès le 20 juin 2024.

Le studio polonais CD Projekt RED s’associe à Embody pour créer un Immerse Gamepack.

La technologie HRTF et le Head Tracking seront utilisés pour une immersion sonore.

L’objectif est de rendre l’expérience de jeu plus immersive et réaliste.

Une immersion sonore révolutionnaire pour Cyberpunk 2077

Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 se distingue déjà comme l’un des mondes les plus immersifs jamais créés. Cependant, le studio polonais CD Projekt RED ne se repose pas sur ses lauriers et cherche constamment à repousser les limites. Sa nouvelle initiative : une collaboration avec Embody pour offrir une expérience audio encore plus authentique et profonde.

Une collaboration prometteuse

Selon le blog officiel de CD Project RED, une collaboration avec Embody est en cours pour la création d’un Immerse Gamepack pour Cyberpunk 2077. Cette technologie permettra d’intensifier l’expérience sonore de Night City pour ceux qui achèteront le logiciel à partir du 20 juin 2024.

La technologie au service de l’immersion

Ce programme innovant apporte une fonction de transfert liée à la tête personnalisée (HRTF). De plus, la technologie de suivi de la tête est intégrée pour garantir une précision audio en fonction de l’environnement du joueur. Cela peut sembler insignifiant, mais l’illustration du système donne vie à Night City de manière inédite.

Le but ultime de cette innovation est de rendre l’expérience de jeu plus immersive et ancrée dans le sens de la réalité du joueur. Le son de Cyberpunk 2077 est ajusté pour mieux convenir à la forme de la tête et de l’oreille du joueur. Cette caractéristique est renforcée par le suivi de la tête, offrant une représentation sonore plus dynamique et rendant l’espace virtuel plus profond et authentique.

Une expérience audio améliorée

Basé sur une vidéo démonstrative, le son du Cyberpunk 2077 passe d’une expérience linéaire à une expérience plus enveloppante. Le volume et le ton des coups de feu changent en fonction de la direction dans laquelle le joueur fait face. Les voix s’interrompent entre les pics de volume, créant une impressionnante démonstration qui devrait séduire tous les amateurs de jeux souhaitant se perdre dans Night City.