CyberConnect2 va s’étendre à Osaka au printemps 2024

Malgré la fermeture de CyberConnect2 Montréal, la maison-mère CyberConnect2 Fukuoka annonce la création de CyberConnect2 Osaka.

Afin d’augmenter ses effectifs et accueillir des talents locaux pour travailler sur de nombreux projets comme Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections, Cecile, Fuga : Melodies of Steel 3 ou encore Tokyo Ogre Gate, CyberConnect2 va ouvrir un studio à Osaka.

Hiroshi Matsuyama, PDG de CyberConnect2, a déclaré :

Chaque studio de CyberConnect2 a son propre rôle. Fukuoka reflète notre philosophie. C’est là que tout a commencé et c’est là que l’on trouve le plus grand nombre de personnes. Tokyo est axé sur les connexions avec les autres. À partir de là, les informations sont partagées entre les différents bureaux. A Osaka, la notion de “performance” est privilégiée. C’est pourquoi une nouvelle équipe de production vidéo a été constituée. Mais ce n’est pas tout. Nous embaucherons également pour tous les postes nécessaires au développement, tels que les concepteurs, les artistes, les programmeurs et les ingénieurs du son. Fukuoka, Tokyo et Osaka travailleront ensemble pour créer nos prochains jeux.