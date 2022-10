Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion tente de relancer un jeu PSP sur PS5

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, pour les fans purs et durs de FF7. Sans être décevant, le résultat manque d'attention.

En 2007, Final Fantasy VII: Crisis Core était un spin-off ; un jeu pour générer des revenus auprès des fans de la première heure de Final Fantasy VII qui cherchaient à profiter de la licence sur la PlayStation Portable. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ensemble fonctionnait plutôt bien.

L’histoire évoluait autour d’un personnage relativement mineur, mais populaire, du jeu original, Zack. Sans spoiler quoi que ce soit, Zack est lié à Cloud, au grand méchant Sephiroth et à d’autres personnages. Malheureusement, il meurt avant que le jeu original démarre et n’apparait que dans des flashbacks.

Alors que Square Enix prépare la deuxième partie de son projet Remake, Crisis Core Reunion offre aux nouveaux joueurs la chance de remplir les blancs concernant Zack. Il est présent dans les scènes post-générique dans Remake, suggérant qu’il pourrait gagner en importance.

Square Enix a amélioré les modèles de ses personnages, les arrière-plans, les textures et même l’interface pour proposer une homogénéité dans les graphismes entre Crisis Core et le récent Remake. Il y a aussi un doublage sur toute l’histoire du jeu. Cependant, les animations des personnages n’ont pas profité du même niveau d’attention, on dirait le remaster HD de Final Fantasy X. Ce n’est pas trop mauvais, mais c’est assez perturbant pour un jeu PS5 en 2022. Crisis Core Reunion propose certains modèles de personnages qui pourraient apparaître aisément dans Remake, même s’ils se déplacent comme des personnages d’un jeu PS2. Sephiroth, par exemple, qui apparaît brièvement dans la démo, semble avoir eu davantage d’attention que Zack.

Sans être décevant, le résultat manque d’attention

Tout n’est pas mauvais, cela dit. Désormais, sur une console de salon, vous aurez deux joysticks analogiques pour contrôler la caméra et gérer les mouvements en même temps : la PSP n’en avait qu’un. Cela rend les batailles plus simples à gérer. Et les combats sont toujours très sympathiques, bien qu’assez simples.

Ne vous attendez pas non plus à une réactivité et à un spectacle à la Remake. Le mécanisme de combat de Crisis Core, le Digital Mind Wave (DMW), est toujours là. Pendant les combats, vous aurez automatiquement des numéros et des images des personnages que vous avez rencontrés dans le jeu. Si certains numéros correspondent, vous pouvez récupérer des points de santé et de compétence, augmenter vos chances de critique, etc. Si les images correspondent, vous pouvez lancer une attaque Limit Break puissante qui peut faire beaucoup de dégâts, donner un buff à votre personnage et autre. Si les chiffres affichent “777”, Zack gagne un niveau, ce qui reste assez étrange.

Le système de combat, comme les graphismes, est assez simple. Vous affrontez une combinaison de techniques d’épée, de sortilèges et autre, agrémentés, à l’occasion, de Limit Breaks. Vous pouvez bloquer et parer, ce qui était absolument crucial durant les boss que j’ai pu affronter. Mais l’ensemble paraissait un peu trop basique.

Je ne peux m’empêcher de comparer Crisis Core à Remake, avec son animation fluide, ses menus en slow-mo et… son budget de plusieurs millions de dollars. C’est un peu injuste, mais Crisis Core Reunion existe pour les fans de FF7 qui cherchent à replonger dans le lore du jeu. 2007 est juste tellement loin…