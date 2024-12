Creature Commandos met en lumière l’origine des Metal Men

Les origines des Metal Men dans l'univers de DC Comics se dévoilent dans Creature Commandos.

Tl;dr Dans Creature Commandos, GI Robot est offert à William Magnus, créateur des Metal Men.

Les Metal Men sont des êtres artificiels dotés de personnalités distinctes et de capacités de métamorphose.

Le Dr Magnus étudie GI Robot pour développer la prochaine génération d’automates.

Un clin d’œil aux Metal Men dans Creature Commandos

Après seulement trois épisodes de la série Creature Commandos, les fans de DC ont déjà eu droit à de nombreux clins d’œil et références à l’univers DC élargi. Cette semaine, un regard sur l’histoire décennale de GI Robot (doublé par Sean Gunn) a également servi de passerelle pour l’introduction d’une équipe de super-héros très appréciée des fans dans l’univers de DC.

ATTENTION : SPOILERS !

GI Robot, une arme devenue outil de publicité

L’épisode 3 de Creature Commandos a révélé qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale, GI Robot a été utilisé par l’armée comme un outil de publicité, présenté aux médias comme une arme merveilleuse qui a aidé les États-Unis à vaincre les Allemands. Cependant, GI ayant pour seule directive de tuer les nazis, ses apparitions publiques deviennent de plus en plus gênantes (et dangereuses) en temps de paix. Plutôt que de s’attarder sur la gloire du passé, l’armée décide d’offrir GI à un expert en robotique afin que le tueur de nazis puisse aider à construire l’avenir. Cet expert n’est autre que William Magnus (doublé par Alan Tudyk), le créateur des Metal Men.

Les Metal Men, des êtres artificiels avec des personnalités distinctes

Créés par l’écrivain Robert Kanigher et l’artiste Ross Andru, les Metal Men ont fait leur première apparition en 1962 dans Showcase #37. Conçue à l’origine comme une histoire de remplissage de dernière minute, l’introduction de l’équipe a connu un grand succès, conduisant les Metal Men à obtenir leur propre série continue.

Dans les bandes dessinées, le Dr William Magnus est connu pour avoir créé le Responsometer, un « activateur microscopique alimenté par l’énergie nucléaire » sophistiqué. Ces mots barbares signifient que Magnus a développé un appareil capable d’attribuer des personnalités distinctes à six métaux différents, créant une équipe d’êtres artificiels hautement avancés. Ces six métaux ont divers degrés de capacités de métamorphose, qu’ils utilisent pour combattre le crime sous la tutelle du Dr Magnus.

Le leader de l’équipe, Gold, peut s’étirer en un fil de plusieurs miles de long ou s’aplatir à seulement quatre millionièmes de pouce d’épaisseur, ce qui le rend parfait pour la planification stratégique et les opérations complexes. Iron est la force de l’équipe, avec une force et une durabilité incroyables ; il n’est vulnérable qu’à la rouille. L’aptitude d’Iron à se transformer en diverses armes et outils fait de lui le combattant parfait.

Enfin, Platinum, affectueusement connue sous le nom de « Tina », combine une incroyable malléabilité avec la capacité unique de s’étirer et de s’aplatir en filaments extrêmement fins.

Le Dr Magnus et la prochaine génération d’automates

Le Dr Magnus indique à GI Robot dans Creature Commandos qu’il étudie le robot soldat dans l’espoir de développer la prochaine génération d’automates. Les plans dans le laboratoire du Dr Magnus ressemblent même à Gold des Metal Men. Cela signifie que le Dr Magnus joue toujours un rôle important dans l’univers de DCU, bien qu’il soit confiné aux années 1960 – le scientifique acquiert GI Robot 20 ans après la guerre.

Il n’y a pas de projet Metal Men en cours de développement chez DC Studios, du moins à notre connaissance. Cependant, James Gunn a posé les bases pour raconter l’histoire des Metal Men dans le DCU, en la reliant à GI Robot, un membre très apprécié des « Creature Commandos ». Tôt ou tard, les Metal Men obtiendront le film ou la série télévisée qu’ils méritent tant.