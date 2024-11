Création de vidéos par IA : Luma Labs améliore considérablement sa Dream Machine

La création de vidéos assistée par intelligence artificielle devient plus facile que jamais : Luma Labs offre une mise à niveau considérable à Dream Machine, rendant l'expérience plus fluide et plus performante.

Tl;dr Luma Labs met à jour sa plateforme IA Dream Machine.

Le nouveau modèle d’image Photon permet une génération plus rapide et précise.

Dream Machine devient plus collaboratif, compréhensible et accessible.

Une mise à jour majeure pour Dream Machine

Luma Labs a récemment annoncé une mise à jour importante de sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) générative, Dream Machine. Cette mise à jour, la plus importante depuis son lancement plus tôt cette année, intègre un nouveau modèle d’image nommé Photon et une nouvelle façon de travailler avec l’IA vidéo, la rendant plus collaborative.

Lorsque Dream Machine a été lancée en juin, elle a marqué une nette amélioration par rapport aux modèles de génération précédents, offrant des générations plus rapides, des clips d’au moins 5 secondes et un meilleur mouvement. Des fonctionnalités supplémentaires telles que la boucle, l’amélioration des invites et les images clés ont été ajoutées par la suite.

Dream Machine face à la concurrence

Face à une concurrence croissante et à la sortie imminente probable de Sora d’OpenAI, Luma Labs mise davantage sur Dream Machine en y ajoutant une série de nouvelles fonctionnalités qui facilitent son utilisation et la concrétisation d’une idée. Cela comprend une génération de vidéos encore plus rapide et une meilleure compréhension du langage naturel, ce qui signifie que vous pouvez simplement lui parler comme vous le feriez avec ChatGPT.

Photon, une révolution en image

Le changement le plus significatif est Photon, un nouveau modèle de texte à image construit sur l’architecture de Luma pour être plus personnel, efficace et créatif. Luma affirme qu’il sera jusqu’à 800% plus rapide que des modèles similaires tout en offrant un rendu de texte précis, une création de personnages facile et des invites à plusieurs images.

Dream Machine, collaborateur plutôt qu’outil

Disponible sur le web et iOS, Dream Machine deviendra plus un collaborateur qu’un simple outil. Il sera capable de comprendre les instructions et le contexte afin que vous puissiez travailler avec lui et faire des remue-méninges d’idées sans avoir à apprendre l’ingénierie des invites.

Amit Jain, PDG et co-fondateur de Luma AI, a déclaré : “Chez Luma AI, nous combinons une recherche scientifique rigoureuse avec une vision créative ambitieuse pour aider les gens à penser de manière plus visuelle, à explorer leurs idées plus efficacement et à partager leurs histoires librement.”

Avec la nouvelle mise à jour, Dream Machine obtient une interface utilisateur entièrement nouvelle et, grâce à Photon, son modèle de texte à vidéo sera également nettement amélioré.