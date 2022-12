Cooler Master dévoile Orb X, une énorme capsule immersive pour le jeu vidéo

Cooler Master dévoile Orb X, une capsule immersive pour jouer ou travailler. Un monstre qui devrait se monnayer le prix fort.

Pourquoi opter pour un bureau et un moniteur ultrawide lorsque vous pouvez acheter une capsule complète immersive polyvalente ? C’est la question à laquelle Cooler Master pense que le Orb X, sa toute nouvelle station de travail et de jeu vidéo semi-fermée, peut répondre. Bien que le Orb X ne vous isole pas totalement du monde extérieur, votre famille, vos colocataires ou autres vous accuseront certainement d’être asocial(e) lorsque vous serez confortablement installé(e) à l’intérieur.

Cooler Master dévoile Orb X, une capsule immersive pour jouer ou travailler

Dans sa coque en plastique ABS, le siège inclinable est en “cuir véritable” et propose un appui-tête, un support lombaire et un repose-jambes totalement ajustables. Une fois correctement installé(e), le dôme motorisé au-dessus du Orb X fait descendre un écran au niveau des yeux. Concernant l’écran, vous avez le choix, cela va du simple moniteur 34 pouces à un trio d’écran 27 pouces. Pour compléter l’expérience multimedia, le Orb X a aussi son propre système de son surround qui, selon Cooler Master, vous permettra de profiter d’un réalisme bluffant sans casque.

Parmi les autres fonctionnalités notables, on citera un compartiment dissimulé pour stocker PC et/ou consoles. À l’intérieur, on trouve aussi un bureau avec recharge sans fil intégrée ainsi que de nombreux ports USB-A et USB-C. Et le tout avec moult effets lumineux RGB, évidemment.

Un monstre qui devrait se monnayer le prix fort

Si le Orb X est loin d’être un produit pour le grand public, Cooler Master n’est pas le seul accessoiriste à proposer un tel monstre. En 2018, Acer officialisait son Predator Thronos à 20 000 $ avant, un an plus tard, de lancer le Thronos Air. Cooler Master n’a pas encore dévoilé les tarifs de son Orb X, ni la date de disponibilité. Pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne les précommandes, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente.