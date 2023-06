Connectez-vous sur vos vieux comptes Google si vous ne voulez pas qu’ils soient supprimés

Google a récemment procédé à un changement d'importance dans sa politique de conservation des comptes. Désormais, les comptes inactifs depuis plus de deux ans pourront être supprimés. Explication.

On a tendance à dire qu’Internet conserve tout. Tout ce que vous écrivez y reste pour toujours. Aujourd’hui, pourtant, ce n’est pas vrai. Des liens ne vont plus n’importe où, des vidéos YouTube disparaissent de manière définitive, et désormais, Google se prépare à tuer un peu plus le passé en annonçant la suppression des comptes Google que ses systèmes détectent comme “inactifs”.

Pourquoi Google supprime-t-il les vieux comptes ?

Google a annoncé récemment avoir mis à jour sa politique vis-à-vis de l’inactivité pour les Comptes Google : si un compte n’a pas été utilisé ou que l’utilisateur ne s’est pas connecté pendant au moins deux ans, Google peut supprimer le compte et ses données. Cela concerne Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda) et le contenu de Google Photos.

Cette initiative est motivée par la sécurité. Selon le géant américain, un compte qui n’a pas été utilisé depuis plus de deux ans est très certainement compromis, parce que ces comptes utilisent souvent des mots de passe connus, n’ont pas le 2FA activé et une sécurité faible. Bien que l’idée soit louable – la firme de Mountain View explique que les comptes abandonnés sont dix fois moins susceptibles d’avoir le 2FA configuré -, cela semble tout de même excessif. Vous avez peut-être vous-même des comptes inutilisés non compromis et vous risquez de les perdre avec cette nouvelle politique.

Tous les comptes Google ne seront pas effacés

Si le changement des règles est officiel, Google ne commencera pas à effacer de comptes avant le mois de décembre, au plus tôt. L’entreprise explique aussi qu’elle donnera plusieurs avertissements aux utilisateurs concernés, mais si vous n’utilisez pas le compte en question, il y a de fortes chances que vous ne les voyiez pas.

Ensuite, ces changements ne s’appliquent qu’aux comptes Google personnels. Votre compte professionnel ou pour l’école n’est pas concerné, même si vous n’avez pas touché depuis des années. De plus, si vous avez un abonnement actif sur un compte inactif depuis plus de deux ans, le compte en question est en sécurité. Cela compte comme une activité, même si vous ne l’utilisez pas à proprement parler.

Enfin, cette modification des règles ne s’applique pas aux comptes avec les vidéos YouTube. Heureusement. Si l’annonce officielle précisait que le contenu YouTube serait, lui aussi, supprimé, suite à une vive controverse, la firme de Mountain View a décidé de retirer les comptes ayant des vidéos YouTube dans sa fonctionnalité de suppression.

Il faut dire que ce serait un désastre dans le cas contraire. Il y a certainement de nombreuses vidéos sur YouTube aujourd’hui liées à des comptes inactifs. Ce serait une vraie perte de les voir disparaître simplement parce que Google a décidé de supprimer ces comptes. Si je ne suis pas spécialement fan de cette nouvelle règle dans son ensemble, il faut reconnaître que c’est une bonne chose.

Il est très facile de sauver un compte inactif de la suppression : il suffit de s’y connecter et de faire quelque chose avec. C’est tout. Google propose une liste d’actions que vous pouvez faire pour que le compte ne soit pas supprimé. Parmi celles-ci, lire ou envoyer un email, ouvrir Google Drive, regarder une vidéo YouTube, télécharger une app sur le Play Store, rechercher quelque chose sur Google ou utiliser “Se connecter avec Google” pour se connecter sur un service tiers.

Pour la suite, il est toujours bon de configurer une adresse email de récupération sur votre compte pour vous aider à récupérer l’accès si d’aventure, vous perdiez le mot de passe. Vous voudrez aussi vous assurer que ce compte de récupération reste actif. Si vous perdez le compte de récupération, vous perdez le compte principal…