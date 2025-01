Comment visionner les films Spider-Man dans l’ordre ?

Découvrez comment visionner les films de Spider-Man dans l'ordre, en suivant la chronologie de leur sortie ou l'évolution des événements de l'intrigue.

Tl;dr L’arrivée récente de Spider-Man sur Disney+ suscite l’envie de se replonger dans l’univers du héros.

Regarder les films de Spider-Man dans l’ordre peut être déroutant à cause des multiples univers et crossovers.

On propose ici une façon de regarder les films Spider-Man dans un ordre logique et cohérent.

Spider-Man envahit Disney+

Depuis l’arrivée récente de Your Friendly Neighborhood Spider-Man sur la plateforme de streaming Disney+, l’homme-araignée ne quitte plus nos esprits. Qui pourrait vous blâmer si vous avez envie de vous replonger dans tous les films de Spider-Man ? Cependant, savoir dans quel ordre les regarder n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. En effet, avec plusieurs Spider-Men qui ont fait leur apparition sur grand écran, des crossovers entre l’univers de Sony et la chronologie Marvel, et tous les films dérivés comme Venom et Morbius, la toile qui les relie tous est plus enchevêtrée que jamais.

Un guide pour ne pas se perdre dans la toile

Si vous ne savez pas par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Nous allons décomposer exactement comment regarder les films de Spider-Man dans l’ordre, en divisant l’ordre en sections facilement digestes. Nous commençons par la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire en tant que Peter Parker, avant de nous pencher sur le duo de films d’Andrew Garfield et les films de Holland. Si vous voulez vraiment plonger dans l’univers cinématographique Marvel, nous avons également un guide séparé sur comment regarder les films Marvel dans l’ordre.

Une exploration au-delà du MCU

Les films Venom de Hardy, Morbius, et Madame Web ne font pas partie du MCU, mais nous les avons tout de même inclus ici. Tout comme nous avons inclus la série Spider-Man: Into the Spider-Verse.